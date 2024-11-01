Жена полковника медслужбы получила более миллиона «боевых», сидя дома с ребенком

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику медицинской службы и военнослужащему, который оформлял боевые выплаты остававшейся дома медицинской сестре. Военной также сообщено о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

В июне 2022 полковник медицинской службы одного из подразделений ВСУ прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач. Его жена не была военной и находилась дома с ребенком.

Однако полковник договорился с командиром медицинской роты и в июле 2023 года трудоустроил свою жену на службу в подразделение. Женщина ни разу не являлась на место дислокации подразделения, но на основании фиктивных документов ежемесячно получала боевые выплаты.

Таким образом, за 8 месяцев якобы службы она незаконно получила почти 1 млн гривен.

Военному, его жене и командиру медроты поставлено в известность о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Командиру медицинской роты также сообщено о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос возмещения нанесенного ущерба.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Выбивал" деньги из жены военного и угрожал убить их ребенка: кого задержали



