Жена киевского прокурора Ткаленко, которого называют человеком Татарова, приобрела два элитных автомобиля за время полномасштабной войны



















Семья заместителя прокурора Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко, которого журналисты сняли на праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, приобрела два дорогих автомобиля за время полномасштабной войны. Об этом свидетельствует последняя поданная прокурором декларация.

Олег Ткаленко. Фото: Viktoria Pokatilova/DW

Декларацию за 2024 год Олег Ткаленко должен подать до 31 марта 2025 года. Но судя по его отчетности за 2023 год, прокурор получал более 118 тыс. грн ежемесячной зарплаты и не имел при этом ни одного имущества. Вся недвижимость и машины записаны на его жену – Елену Ткаленко, занимающуюся предпринимательской деятельностью.

В частности, женщина указана владелицей трех земельных участков общей площадью более двух гектаров, приобретенных в 2013, 2019 и 2020 годах. Гаража, купленного в 2021 году за 137 тыс. грн, а также квартиры площадью 122,7 кв метров, которой женщина владеет совместно с дочерью. Указанная стоимость – 1,8 млн грн.

В июне 2022 года Елена Ткаленко купила BMW модели X5 в 2022 году выпуска за 2,3 млн грн. Через год женщина стала владелицей еще одного элитного автомобиля – AUDI Q4 2023 года выпуска, цена которого скрыта.

В 2023 году женщина хранила наличными 1,5 млн грн, Олег Ткаленко имел чуть больше 20 тыс. грн. грн на банковском счету. За тот год прокурор получил 1,4 млн грн зарплаты, его жена – 3,3 млн грн доходов от предпринимательской деятельности.

Олег Ткаленко родился и работал в Сумах, являлся начальником управления прокуратуры области. С ноября 2020 г. назначен заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры. Как писала "Украинская правда", карьера Ткаленко стремительно пошла вверх после назначения Олега Татарова в Офис президента.

8 сентября 2021 года Ткаленко засветился в расследовании Михаила Ткача с празднования дня рождения Татарова в ресторане "KNZS " . Он приехал поздравить именинника одним из первых. Камеры зафиксировали их с дружеским общением, улыбками, совместное время на "курилке".





Как уже писали "Комментарии", работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, после оккупации Луганской области в 2014 году перешедшего на сторону захватчиков.