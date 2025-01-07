Жена директора НАБУ Кривоноса возглавляет фирмы криминального авторитета, разыскиваемого Бюро: СМИ

У семьи директора НАБУ Семена Кривоноса есть связи с Эдуардом Самоткалом, которого называют лидером криминальной группировки. При этом Самоткала разыскивает Бюро.

Семен Кривонос. Фото из открытых источников

Тесные связи с криминальным авторитетом есть у жены директора НАБУ, сестры жены и даже тещи — сообщает сайт “Униан”. Это, по данным издания, прямой конфликт интересов.

Отмечается, что семья Кривоноса давно и плодотворно обслуживает криворожскую криминальную группировку "Двадцатовские", одним из лидеров которой, как сообщает СМИ, является Эдуард Самоткал. Его сейчас разыскивает НАБУ по делу о хищении средств Южно-Украинской АЭС.

Также издание приводит список фирм, которые возглавляет жена Кривоноса – Галина Польшинская.

"Галина Александровна Польшинская, которая была директором фирм DAAR company sro (Чехия) и Business Perspective Alfa, sro (Чехия), принадлежащих Самоткалу Эдуарду Викторовичу и его жене Руслане Александровне, а также была директором ООО "Инновационные технологические продукты", принадлежащего Самоткал Руслане Александровне, и возглавляла киевское представительство фирмы Business Perspective Alfa, sro, принадлежащее Самоткалу Эдуарду Викторовичу, – это жена нынешнего директора НАБУ Семена Кривоноса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после назначения директором НАБУ Кривоноса Бюро так и не добилось "депортации в Украину вероятного расхитителя средств Южно-Украинской АЭС и даже не задержало сообщников Самоткала — мать и дочь Польшинских".

Издание предполагает наличие коррупции в этом вопросе или конфликта интересов директора НАБУ Кривоноса.

Напомним, портал "Комментарии" писал о вероятной внутренней коррупции в НАБУ.