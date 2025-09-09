Железняк жестко прокомментировал действия правительства по финансированию армии

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Нардеп Ярослав Железняк подверг резкой критике правительство из-за ситуации с пересмотром бюджета и финансированием обороны.
Комментарий Железняка
Он напомнил, что еще в июле, когда Верховная Рада принимала изменения в бюджет, правительству было ясно: расходы на оборону придется снова увеличивать. Новые изменения необходимо принять до конца октября, ведь уже с ноября государство будет ограничено в возможностях выплачивать денежное довольствие военнослужащим.
Впрочем, по словам депутата, вместо того чтобы готовиться к этому, правительство продвигало налоговые льготы, раздавало средства на разные программы и не сократило ни одной гривны во время предварительного пересмотра бюджета.
Железняк подчеркнул, что такая ситуация неприемлема. По его мнению, в минимальном варианте министр финансов должен уйти в отставку, а в настоящей демократической стране за подобные действия должна была сложить полномочия вся правительственная команда.