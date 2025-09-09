logo

Железняк жестко прокомментировал действия правительства по финансированию армии
Железняк жестко прокомментировал действия правительства по финансированию армии

Железняк: правительство затягивало с решением о финансировании армии и раздавало льготы

9 сентября 2025, 14:30

Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нардеп Ярослав Железняк подверг резкой критике правительство из-за ситуации с пересмотром бюджета и финансированием обороны.

Железняк жестко прокомментировал действия правительства по финансированию армии

Комментарий Железняка

Он напомнил, что еще в июле, когда Верховная Рада принимала изменения в бюджет, правительству было ясно: расходы на оборону придется снова увеличивать. Новые изменения необходимо принять до конца октября, ведь уже с ноября государство будет ограничено в возможностях выплачивать денежное довольствие военнослужащим.

Впрочем, по словам депутата, вместо того чтобы готовиться к этому, правительство продвигало налоговые льготы, раздавало средства на разные программы и не сократило ни одной гривны во время предварительного пересмотра бюджета.

Железняк подчеркнул, что такая ситуация неприемлема. По его мнению, в минимальном варианте министр финансов должен уйти в отставку, а в настоящей демократической стране за подобные действия должна была сложить полномочия вся правительственная команда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист Юрий Бутусов опубликовал показания российского военнослужащего из 228-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 22316), который рассказал об отношении командования к солдатам и условиях службы.
По словам мужчины, несмотря на его тяжелое состояние здоровья, отсутствие сил и то, что он отец четырех детей (при этом его жена сейчас беременна), командиры принудительно отправляют его в штурмовые подразделения. Военный утверждает, что неоднократно писал рапорты на увольнение: срок его контракта давно истек, а по законодательству РФ он имел право на увольнение как многодетный отец. Впрочем, командование игнорировало обращение. "Я приехал в Екатеринбург, даже в штаб не пустили — сразу посадили на борт и отправили", — сказал он.



Источник: https://t.me/yzheleznyak/14157
