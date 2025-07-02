Зеленскому напомнили об "отрубленных руках коррупционеров": что возмутило народных депутатов

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Кречмаровская Наталия
Скандал с министром национального единства Алексеем Чернышевым не утихает. В Верховной Раде возмущены действиями власти и раскритиковали позицию в ситуации с Чернышевым.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что, безусловно, существует презумпция невиновности. Но, по ее словам, в странах ЕС министры уходят в отставку за намек на плагиат в работах 30-летней давности.
Однако, в Украине, по ее словам, министр может получить подозрение в коррупции на сотни миллионов гривен, а власти вместо отмежевания бросятся его защищать.
Нардепка отметила, что во время рассмотрения меры пресечения вице-премьеру Чернышеву, защита предоставила суду письмо за личной подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно негативных последствий отстранения Чернышева для правительства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный Олег Симороз раскритиковал решение суда по делу Алексея Чернышева. Решение назвал очередной имитацией судопроизводства.