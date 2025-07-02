Зеленскому напомнили об "отрубленных руках коррупционеров": что возмутило народных депутатов

Скандал с министром национального единства Алексеем Чернышевым не утихает. В Верховной Раде возмущены действиями власти и раскритиковали позицию в ситуации с Чернышевым.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что, безусловно, существует презумпция невиновности. Но, по ее словам, в странах ЕС министры уходят в отставку за намек на плагиат в работах 30-летней давности.

Однако, в Украине, по ее словам, министр может получить подозрение в коррупции на сотни миллионов гривен, а власти вместо отмежевания бросятся его защищать.

"Помните, как Зеленский кричал на стадионе об отрубленных руках коррупционеров? Однако все они — с руками в дорогих костюмах. Кстати, Порошенко, когда против одного из членов СНБО вышло журналистское расследование, сразу уволил Гладковского с должности", — подчеркнула Геращенко.

Нардепка отметила, что во время рассмотрения меры пресечения вице-премьеру Чернышеву, защита предоставила суду письмо за личной подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно негативных последствий отстранения Чернышева для правительства.

"Нахождение в правительстве лица, подозреваемого в коррупции, правительству Зеленского не вредит... Какое кощунство. Кажется, сам Чернышев должен был давно написать заявление об отставке из-за расследования, а не позориться дальше. О Шмыгале, который скажут написать на Банковой, то и подмахнет — вообще молчу", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный Олег Симороз раскритиковал решение суда по делу Алексея Чернышева. Решение назвал очередной имитацией судопроизводства.



