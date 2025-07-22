Сегодня по всей стране проходят митинги в поддержку антикоррупционных органов – НАБУ и САП – по которым сейчас происходит реформирование.

Зеленского призывают не уничтожать НАБУ и САП: что говорят те, кто их создавал

Так, нардепы, военные, политики и активисты высказываются относительно законопроекта, ликвидирующего независимость НАБУ и САП.

Бывший нардеп, а сейчас военный сил обороны Украины Владимир Парасюк призвал Президента Украины Владимира Зеленского не поддерживать скандальный законопроект.

"Помню, когда создавались НАБУ и САП, услышал такую фразу: Эффективность этих институтов будет ясна тогда, когда власть начнет их уничтожать. Когда начнется дискредитационная кампания против них. Я был соавтором законопроекта о НАБУ и хорошо помню, как тяжело было запустить этот процесс. Какое было сопротивление. Что при предыдущей власти, что при нынешней эти две структуры испытывают бешеное давление. Думаю, все уже догадались почему. Ибо антикоррупционные удары направлены не на среднее звено чиновников, а по высшим должностным лицам. Депутаты, министры, высокого уровня правоохранители – все испытывают страх. Все понимают: вот здесь никак не решается", – отметил экс-нардеп.

Парасюк призвал Зеленского не поддерживать этот законопроект.

"Господин Президент, не знаю кто вам это советует, но остановите неотвратимые процессы. Не подписывайте этот позор. Мы будем терять поддержку партнеров. Мы будем слабеть. У нас ужасная война и весь этот трэш читают военные. Сейчас и так тяжело найти мотивацию, а тут снова кто-то хочет пробить дно. Уничтожая целую антикоррупционную инфраструктуру, мы отнимаем у наших детей будущее", – подчеркнул Парасюк.

В свою очередь эту ситуацию прокомментировал и журналист и военный Юрий Бутусов, который подчеркнул, что в парламенте 263 человека забыли, почему Россия напала на Украину и по каким причинам мы ведем войну.

"В Верховной Раде 263 депутата, включая депутатов пророссийской партии ОПЗЖ, созданной предателем Медведчуком, которая всегда открыто выступала против ассоциации с ЕС и поддерживала пророссийский курс, проголосовали за ограничение полномочий НАБУ и САП, то есть за подрыв антикоррупционной реформы, которая является ключевым элементом ассоциации. Совместно с ними голосовали Слуги, и трое из ЕС, один из Голоса, и весь БЮТ Тимошенко, вся "Довира" олигарха Веревского, все "За будущее" олигарха Палицы. Возникает вопрос – на чьей стороне выступают эти 263 в войне? Осознают ли последствия диверсии по подрыву отношений с Европейским союзом?" – подчеркивает Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Василий Малюк прокомментировал скандал с НАБУ: "Будем помогать".