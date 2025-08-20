Силовая мобилизация в Украине набирает ужасающие обороты. Народные депутаты указывают на проблемы, к которым приводит "бусификация".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко указал на заголовки новостей за последние два дня:

Дети на пляже в Одессе играют в ТЦК. Скрутили своего друга и куда-то увели.

На Волыни ТЦК открыли огонь по пенсионеркам, пытавшимся защитить мужчину с инвалидностью от мобилизации.

В Винницкой области пьяный работник ТЦК устроили погоню за авто с детьми.

"Зеленский открыл новый фронт – внутренний. Это не народ стал врагом государства, а государство своими действиями стало врагом народа", — подчеркнул Гончаренко.

По его словам, люди потеряли доверие к государству, когда власть предала военных — забрала "тридцатку", лишила сроков службы.

"И вместо прозрачных правил мобилизации мы получили настоящую охоту на людей. Это и есть самая большая катастрофа", — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде предлагают изменить условия для возрастной категории 55+.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что мобилизованные от 55 лет должны служить на передовой только по выбору, а не по принуждению.

По его убеждению, мобилизация людей 55 лет стала серьезным вызовом для ВСУ. Отмечает, что ТЦК часто не учитывают состояние здоровья или физические возможности и признают "пригодными" всех без исключения. Однако когда такие военные попадают в боевые подразделения, быстро оказывается: не каждый способен эффективно выполнять задачи на передовой.



