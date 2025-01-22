Зеленский купил виллу с бункером на острове за 18 млн евро: что известно

Россияне пытаются разгонять очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. На этот раз российские Telegram-каналы и СМИ писали, что Зеленский приобрел виллу с бункером за 18 млн евро на острове Сен-Бартелеми. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности утверждают, что это неправда.

Фото портал "Комментарии"

“На самом деле: в публикациях говорится, что о дорогом приобретении украинского президента сообщили какие-то французские источники, однако нигде не уточняется название СМИ или имена расследователей, отметили фактчекеры проекта “Проверено”, — отметили в центре.

Отмечается, что видео, которое фейкоделы использовали в качестве "доказательства", имеет признаки работы искусственного интеллекта: текст изобилует повторами одинаковых конструкций, голос диктора звучит неестественно и с некоторыми искажениями.

По результатам проверки на специальном детекторе, с вероятностью почти 100% в записи звучит сгенерированный компьютером язык.

"Документ", к которому апеллируют в видео, также поддельный. Об этом сообщил фактчекерам из Гвара медиа нотариус Ciffreo Michel, чья подпись якобы стоит в договоре купли-продажи.

Агентство недвижимости Sibarth Real Estate подтвердило, что продавало виллу Stellae, но отметило, что информация о покупке недвижимости Зеленским полностью ошибочна.

“Этот фейк россияне распространяли с помощью Telegram-каналов, где он собрал более 8 млн. просмотров, и СМИ. Сюжет о "вилле Зеленского" показывали даже по российскому телевидению. Отметим, что это уже далеко не первый фейк о "дорогих покупках" Зеленского – ранее пропагандисты кремля врали о “приобретенной в Куршевеле гостинице за 88 млн долл.” и писали о "приобретенном парадном лимузине Гитлера за 15 млн долл.", — объяснили в Центре.

Напомним, что российские и белорусские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", сообщали, что Зеленский против установления мира в Украине.



