Зеленский купил виллу с бункером на острове за 18 млн евро: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россияне пытаются разгонять очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. На этот раз российские Telegram-каналы и СМИ писали, что Зеленский приобрел виллу с бункером за 18 млн евро на острове Сен-Бартелеми. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности утверждают, что это неправда.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что видео, которое фейкоделы использовали в качестве "доказательства", имеет признаки работы искусственного интеллекта: текст изобилует повторами одинаковых конструкций, голос диктора звучит неестественно и с некоторыми искажениями.
По результатам проверки на специальном детекторе, с вероятностью почти 100% в записи звучит сгенерированный компьютером язык.
"Документ", к которому апеллируют в видео, также поддельный. Об этом сообщил фактчекерам из Гвара медиа нотариус Ciffreo Michel, чья подпись якобы стоит в договоре купли-продажи.
Агентство недвижимости Sibarth Real Estate подтвердило, что продавало виллу Stellae, но отметило, что информация о покупке недвижимости Зеленским полностью ошибочна.
Напомним, что российские и белорусские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", сообщали, что Зеленский против установления мира в Украине.
Новости