Зеленский купил акции платиновой шахты в ЮАР: что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. Пропаганда РФ часто тиражирует ложную информацию о дорогих покупках Зеленского и его жены Елены. В этот раз россияне придумали историю о приобретении Зеленским 51% акций платиновой шахты в ЮАР за 1,6 млрд. долл. Об этом со ссылкой на СМИ ЮАР пишут кремлевские СМИ.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле президент Украины не покупал никаких долей у компании. Такую информацию сообщил представитель Northam Platinum Holdings Limited в комментарии PolitiFact.
О неправдивости этой информации свидетельствуют и некоторые факты. Так, на официальном новостном сайте Южноафриканской телерадиовещательной корпорации нет ни одного материала с упоминанием Зеленского и его связи с Northam. Об этом сообщают фактчекеры из StopFake.
Отмечается, что распространение ложных материалов о том, что Зеленский приобрел что-то ценное, – часть информационной кампании россиян.
Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", распространяла фейк о первой леди Елене Зеленской.
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