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Зеленский купил акции платиновой шахты в ЮАР: что известно

Зеленский якобы купил акции платиновой шахты за 1,6 млрд долларов

сегодня, 19:31
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. Пропаганда РФ часто тиражирует ложную информацию о дорогих покупках Зеленского и его жены Елены. В этот раз россияне придумали историю о приобретении Зеленским 51% акций платиновой шахты в ЮАР за 1,6 млрд. долл. Об этом со ссылкой на СМИ ЮАР пишут кремлевские СМИ.

Зеленский купил акции платиновой шахты в ЮАР: что известно

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле президент Украины не покупал никаких долей у компании. Такую информацию сообщил представитель Northam Platinum Holdings Limited в комментарии PolitiFact.

О неправдивости этой информации свидетельствуют и некоторые факты. Так, на официальном новостном сайте Южноафриканской телерадиовещательной корпорации нет ни одного материала с упоминанием Зеленского и его связи с Northam. Об этом сообщают фактчекеры из StopFake.

"Видео, которое россияне распространяли вместе с "новостью", имеет признаки манипуляций: в частности, не совпадает движение губ на видео у шахтера Northam, у которого "брали интервью", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что распространение ложных материалов о том, что Зеленский приобрел что-то ценное, – часть информационной кампании россиян.

"Раньше они вбрасывали фейки, в частности, о "выкупе через оффшорную компанию частного французского банка Milleis", "покупке в Куршевеле гостиницы за 88 млн евро" и о "покупке парадного лимузина Гитлера за 15 млн долл.", — отметили в Центре.

Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", распространяла фейк о первой леди Елене Зеленской.




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Источник: https://t.me/spravdi/46025
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