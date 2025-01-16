Зеленская отдыхает на дорогом курорте, однако есть нюанс

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Кречмаровская Наталия
К первой леди Украины Елене Зеленской приковано особое внимание. И иногда появляется информация, что она якобы сделала дорогие покупки, или потратила средства на очередные прихоти. На днях в сети появилась информация о том, что первая леди Украины якобы отдыхает на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.
Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что соответствующую информацию с видеозаписью распространил один из бывших народных депутатов Украины.
Также в Центре отметили, что даже сам автор сообщения указывает, что это лишь предположение.
Напомним, после избрания новым президентом США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", начала распространяться информация о возможном скором завершении войны в Украине. Речь шла даже о том, что Трамп постарается завершить войну к инаугурации. Затем начали говорить, что помешали решению о прекращении боевых действий стал президент Украины Владимир Зеленский.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не столько с заявлениями так называемых экспертов. Правдой, по данным Центра стратегических коммуникаций, является то, что "блогер" Олег Соскин известен необоснованными заявлениями, которые часто совпадают с нарративами российской пропаганды.
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