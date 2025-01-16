Зеленская отдыхает на дорогом курорте, однако есть нюанс

К первой леди Украины Елене Зеленской приковано особое внимание. И иногда появляется информация, что она якобы сделала дорогие покупки, или потратила средства на очередные прихоти. На днях в сети появилась информация о том, что первая леди Украины якобы отдыхает на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что соответствующую информацию с видеозаписью распространил один из бывших народных депутатов Украины.

"Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил. В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных садящихся в кортеж лиц. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать Первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет”, — говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что даже сам автор сообщения указывает, что это лишь предположение.

"Подобные информационные вбросы направлены на дискредитацию Президента Украины и его семьи", — убеждены в ЦПИ.

Напомним, после избрания новым президентом США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", начала распространяться информация о возможном скором завершении войны в Украине. Речь шла даже о том, что Трамп постарается завершить войну к инаугурации. Затем начали говорить, что помешали решению о прекращении боевых действий стал президент Украины Владимир Зеленский.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не столько с заявлениями так называемых экспертов. Правдой, по данным Центра стратегических коммуникаций, является то, что "блогер" Олег Соскин известен необоснованными заявлениями, которые часто совпадают с нарративами российской пропаганды.