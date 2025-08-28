"Засуньте в задницу": "Мадяр" резко отреагировал на запрет Венгрии

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной "Мадьяр" отреагировал на решение Венгрии запретить ему въезд в страну и Шенгенскую зону. По его словам, подобные санкции венгерские власти должны "засунуть в задницу" себе.

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников

Роберт Бровди в Facebook резко прокомментировал санкции против него со стороны Венгрии.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я-Украинец, и прибуду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадяр в Венгрии хватает, и когда-то вы им настоп*здите", — пишет командующий СБС.

Также "Мадяр" указал, что заявления Будапешта об угрозе суверенитета Венгрии из-за атаки на российский нефтепровод "Дружба" созданы для "местного люмпена". По его словам, правительство Орбана финансирует Кремль в войне России против Украины.

"Маслая за нефтепровод "Дружбу", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих потом в виде ракет и шахедов по мирным городам и только сегодня, 28 августа 2025, убили десятки украинцев в Киеве", — добавил Бровди.

Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался на остановку поставок российской нефти из-за удара по нефтепроводу "Дружба" в РФ. По его словам, это была атака на Венгрию, поэтому страна введет запрет на въезд в страну и Шенгенскую зону для командующего СБС Робера Бровди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленского возмутило решение Венгрии ввести санкции против "Мадяра" за атаку на российский нефтепровод "Дружба" в день, когда Россия нанесла удары по Киеву.

Также "Комментарии" писали, что в МИД отреагировали на шаг Венгрии запрет Бровди въезд в свою страну.