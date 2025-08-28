"Засуньте в задницу": "Мадяр" резко отреагировал на запрет Венгрии

Рубрики
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной "Мадьяр" отреагировал на решение Венгрии запретить ему въезд в страну и Шенгенскую зону. По его словам, подобные санкции венгерские власти должны "засунуть в задницу" себе.
Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников
Роберт Бровди в Facebook резко прокомментировал санкции против него со стороны Венгрии.
Также "Мадяр" указал, что заявления Будапешта об угрозе суверенитета Венгрии из-за атаки на российский нефтепровод "Дружба" созданы для "местного люмпена". По его словам, правительство Орбана финансирует Кремль в войне России против Украины.
Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался на остановку поставок российской нефти из-за удара по нефтепроводу "Дружба" в РФ. По его словам, это была атака на Венгрию, поэтому страна введет запрет на въезд в страну и Шенгенскую зону для командующего СБС Робера Бровди.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленского возмутило решение Венгрии ввести санкции против "Мадяра" за атаку на российский нефтепровод "Дружба" в день, когда Россия нанесла удары по Киеву.
