Застройщика из Ирпеня Пикулика подозревают в заказе сюжета BIHUS.info за $50 тысяч для давления на конкурентов
Застройщика из Ирпеня Пикулика подозревают в заказе сюжета BIHUS.info за $50 тысяч для давления на конкурентов

Ирпенский застройщик Пикулик обвиняется в медиаатаках на конкурентов и возможном уклонении от налогов

10 марта 2026, 18:11
Недилько Ксения

В Ирпене вокруг деятельности местного застройщика Александра Пикулика разразился очередной публичный скандал. По информации источников, предприниматель может быть причастен к организации "грязной" информационной кампании против компании-конкурента и отдельных должностных лиц общего государственного уровня.

Застройщика из Ирпеня Пикулика подозревают в заказе сюжета BIHUS.info за $50 тысяч для давления на конкурентов

Александр Пикулик

Речь идет о заказном сюжете журналистского проекта BIHUS.info стоимостью около 50 тысяч долларов, подготовленном с нарушением журналистских стандартов и профессиональной этики.

По имеющейся информации, Пикулик уже много лет застраивает частный сектор в историческом центре Ирпеня. За последние 15 лет под застройку попали более 10 гектаров территории. Согласно декларациям о завершении строительства, за это время там построили около 2500 квартир общей площадью примерно 100 тыс. кв. м на сумму около 5 млрд. грн.

Ранее Пикулик был депутатом Ирпенского городского совета, но впоследствии потерял мандат из-за постоянных прогулов сессий и скандалов. В частности, его имя связывали с историями о присвоении и разрушении здания Ирпенского военкомата накануне полномасштабного вторжения, пьяной стрельбы из наградного боевого оружия в одном из ресторанов Ирпеня и рейдерской атаке на имущество бизнес-партнеров.

По словам источников, застройщик также организовывал информационные и юридические атаки на Ирпенский городской совет и исполком, чтобы заставить их принимать выгодные ему решения. Горсовет уже обратился к правоохранителям и СБУ из-за возможного незаконного давления.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о возможном уклонении Пикулика от уплаты налогов при продаже квартир. По данным источников, деньги за более 1000 квартир могли получать вне кассы через физическое лицо, не зарегистрированное предпринимателем.

Благодаря этой схеме ООО "Ирпень Центр Парк", связанное с Пикуликом, могло не платить 18% налога на прибыль и 20% НДС, а подставное лицо Ткачук после получения дохода не платило 18% налога на доходы физических лиц и военный сбор от 1,5% до 5%.

По подсчетам источников, в период с 2014 по 2025 год Пикулик и Ткачук могли уклониться от уплаты налогов на сумму более 1 млрд. грн. Из этой суммы около 75 млн грн составляет неуплаченный военный сбор в госбюджет.

После начала полномасштабного вторжения, по словам источников, Пикулик покинул Ирпень и находился в Закарпатье.



