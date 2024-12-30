Заработки в ВСУ: под стражу взяли заместителя командира 110 бригады

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира 110-й отдельной механизированной бригады, создавшего схемы поборов с уклоняющихся от службы бойцов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

С января 2024 года заместитель командира организовал механизм получения денег от военнослужащих, не желавших проходить службу. За половину суммы зарплаты такие лица могли не являться на службу.

Следствию известно по меньшей мере о четырех лицах, которые регулярно пользовались такой схемой.

По оперативной информации, количество участников схемы может достигать десятков человек.

Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный – он забрал у фигуранта сумку из 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям.

Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что якобы самовольно оставил воинскую часть с оружием.

27 декабря 2024 года работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства подозреваемого и его семьи.

Следствие также проверяет причастность заместителя командира к хищению в бригаде продовольствия и другого имущества.

Заместителя командира бригады подозревают в превышении служебных полномочий и в присвоении оружия путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал, за что командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк был отправлен под стражу.