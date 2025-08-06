Zara под огнем хейта: что произошло

В Великобритании рекламный регулятор ASA (Advertising Standards Authority) заблокировал два рекламных объявления Zara, в которых были изображены модели с чрезмерной худобой. По мнению ведомства, такие изображения формируют вредные стандарты красоты и могут негативно отразиться на восприятии тела, особенно среди молодежи.

Почему запретили рекламу Zara

Рекламные фото показывали модели с выделенными ключицами, тонкими ногами и нездоровым внешним видом — что, по оценке регулятора, могло создать ложное представление о норме. ASA признала эти изображения нарушающими принципы ответственной рекламы и обязала бренд прекратить их использование.

В Zara отметили, что обе модели имеют подтверждение удовлетворительного состояния здоровья и медицинские справки. Также в компании добавили, что не получали прямые жалобы от потребителей, однако добровольно убрали критикуемые изображения со своих каналов.

Еще два рекламных материала бренда также проходили проверку, но по решению ASA остались в пределах допустимого.

Этот случай снова актуализирует дискуссию об ответственности индустрии моды и влиянии визуального контента на ментальное здоровье аудитории. Рекламные образы должны быть не только эстетическими, но и нравственными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Семь аккаунтов блоггеров в Instagram заблокировали из-за нарушений закона — они систематически рекламировали онлайн-казино у своих сторон, демонстрировали выигрыши и оставляли прямые ссылки на сайты. Реакция была мгновенной: PlayCity совместно с Meta отключили нарушителей от платформы.