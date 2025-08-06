logo

BTC/USD

114166

ETH/USD

3597.25

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Zara под огнем хейта: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Zara под огнем хейта: что произошло

Zara оказалась под огнем критики: в Британии запретили рекламу с "нездорово худыми" моделями

6 августа 2025, 16:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Великобритании рекламный регулятор ASA (Advertising Standards Authority) заблокировал два рекламных объявления Zara, в которых были изображены модели с чрезмерной худобой. По мнению ведомства, такие изображения формируют вредные стандарты красоты и могут негативно отразиться на восприятии тела, особенно среди молодежи.

Zara под огнем хейта: что произошло

Почему запретили рекламу Zara

Рекламные фото показывали модели с выделенными ключицами, тонкими ногами и нездоровым внешним видом — что, по оценке регулятора, могло создать ложное представление о норме. ASA признала эти изображения нарушающими принципы ответственной рекламы и обязала бренд прекратить их использование.

В Zara отметили, что обе модели имеют подтверждение удовлетворительного состояния здоровья и медицинские справки. Также в компании добавили, что не получали прямые жалобы от потребителей, однако добровольно убрали критикуемые изображения со своих каналов.

Еще два рекламных материала бренда также проходили проверку, но по решению ASA остались в пределах допустимого.

Этот случай снова актуализирует дискуссию об ответственности индустрии моды и влиянии визуального контента на ментальное здоровье аудитории. Рекламные образы должны быть не только эстетическими, но и нравственными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Семь аккаунтов блоггеров в Instagram заблокировали из-за нарушений закона — они систематически рекламировали онлайн-казино у своих сторон, демонстрировали выигрыши и оставляли прямые ссылки на сайты. Реакция была мгновенной: PlayCity совместно с Meta отключили нарушителей от платформы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cp941z3nnnxo
Теги:

Новости

Все новости