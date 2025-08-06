Zara под огнем хейта: что произошло

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Ткачова Марія
В Великобритании рекламный регулятор ASA (Advertising Standards Authority) заблокировал два рекламных объявления Zara, в которых были изображены модели с чрезмерной худобой. По мнению ведомства, такие изображения формируют вредные стандарты красоты и могут негативно отразиться на восприятии тела, особенно среди молодежи.
Почему запретили рекламу Zara
Рекламные фото показывали модели с выделенными ключицами, тонкими ногами и нездоровым внешним видом — что, по оценке регулятора, могло создать ложное представление о норме. ASA признала эти изображения нарушающими принципы ответственной рекламы и обязала бренд прекратить их использование.
В Zara отметили, что обе модели имеют подтверждение удовлетворительного состояния здоровья и медицинские справки. Также в компании добавили, что не получали прямые жалобы от потребителей, однако добровольно убрали критикуемые изображения со своих каналов.
Еще два рекламных материала бренда также проходили проверку, но по решению ASA остались в пределах допустимого.
Этот случай снова актуализирует дискуссию об ответственности индустрии моды и влиянии визуального контента на ментальное здоровье аудитории. Рекламные образы должны быть не только эстетическими, но и нравственными.