Замглавы Миневроинтеграции хотят уволить из-за оскорбления ветерана

Министерство по делам ветеранов инициирует увольнение Русланы Величко-Трифонюк, занимающей должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции, из-за ее неэтичного поведения в отношении ветерана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов 6 января.

Фото: mediacenter.org.ua

До этого в социальных сетях и медиа появилась информация о неприязненном отношении к государственному служащему в министерстве.

"Мы решительно осуждаем любое поведение, унижающее достоинство и честь ветеранов или любого человека, независимо от его пола, возраста, национальности или социального статуса. Такие действия не имеют оправдания, и каждый работодатель уважая права работника должен создавать условия для его социальной реинтеграции", — говорится в официальном сообщении.

Министерство приступило к внутренней проверке для выяснения обстоятельств, о которых говорилось в публикациях. К тому же отмечается, что документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк были направлены в Кабинет Министров Украины.

Ранее волонтер и бывший военный Евгений Шибалов, переживший пленение в России, заявил, что подает в отставку из Минветеранов из-за унижения со стороны руководства.

"За полгода работы я узнал много нового о себе, в том числе что я: "долбо*об", "не делаю ничего полезного", "занимаюсь какой-нибудь ерундой", "считаю себя великим экспертом", а также "пиарюсь и продаю себя ", — написал Шибалов в своих социальных сетях.

В комментариях соцсетей высказывали предположение, что речь идет именно о заместителе министра Руслане Величко-Трифонюк.

Портал "Комментарии" ранее писал, что профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко уволен из вуза после скандала с его заявлением о "голодных украинках". Указ о досрочном расторжении контракта с преподавателем подписал ректор Владимир Бугров, сообщили 27 декабря на официальном сайте КНУ. Основанием для решения стали выводы Ученого совета, кафедры Института журналистики и постоянной комиссии Ученого совета университета, выявивших нарушения в поведении профессора.