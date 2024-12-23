Закрытие DeepState: кого обвинила Марьяна Безуглая

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего Александра Сырского в закрытии проекта DeepState и давлении на аналитиков проекта. Об этом нардеп написала в Telegram.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: Мобилизация команды DeepState (в пехоту их: нет людей — нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играть). Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация). Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)", – написала Безуглая.

По ее словам, проект DeepState еще с начала полномасштабного вторжения ежедневно был едва ли не единственным источником, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных.

"Наступление "старперов" на проект — еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов. Прошу всех небезразличных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились. Владимир Александрович, так куда идем?" – обратилась к президенту Зеленскому Безуглая.

Военные также поддержали команду проекта.

"О "закрытии" дипстейт. Лучше думать, как избегать "котлов" и окружения, а не о том, как их скрыть", – написал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Дип Стейт, поддержка. Не ссорьтесь, все делаем одно дело", – написал известный военный обозреватель под ником "Бахмутский Демон".

К слову, проект уже не обновляет карту боевых действий с 20 декабря.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российское оккупационное Минобороны заявило об оккупации села Сторожевое Великоновоселковской громады в Донецкой области. Село уже было оккупировано с марта 2022 года и освобождено нашими военными в июне 2023 года.

Пока же в районе Великой Новоселки бойцы ВСУ держат оборону. Об этом заявил Богдан Петренко, начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады, и эфиры КИЕВ24. По его словам, цель оккупантов — контроль над путями снабжения. Он отмечает, что в оцепленной, согласно данным DeepState, Макаровке до сих пор находятся украинские военные, которые продолжают защиту территории.