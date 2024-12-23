Закрытие DeepState: кого обвинила Марьяна Безуглая

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Недилько Ксения
Одиозная нардепка Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего Александра Сырского в закрытии проекта DeepState и давлении на аналитиков проекта. Об этом нардеп написала в Telegram.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
"Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта.
В проекте:
Мобилизация команды DeepState (в пехоту их: нет людей — нет проблемы).
Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играть).
Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация).
Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)", – написала Безуглая.
По ее словам, проект DeepState еще с начала полномасштабного вторжения ежедневно был едва ли не единственным источником, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных.
"Наступление "старперов" на проект — еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов.
Прошу всех небезразличных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились.
Владимир Александрович, так куда идем?" – обратилась к президенту Зеленскому Безуглая.
Военные также поддержали команду проекта.
К слову, проект уже не обновляет карту боевых действий с 20 декабря.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российское оккупационное Минобороны заявило об оккупации села Сторожевое Великоновоселковской громады в Донецкой области. Село уже было оккупировано с марта 2022 года и освобождено нашими военными в июне 2023 года.
Пока же в районе Великой Новоселки бойцы ВСУ держат оборону. Об этом заявил Богдан Петренко, начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады, и эфиры КИЕВ24. По его словам, цель оккупантов — контроль над путями снабжения. Он отмечает, что в оцепленной, согласно данным DeepState, Макаровке до сих пор находятся украинские военные, которые продолжают защиту территории.
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