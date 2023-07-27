Задержали руководство военкомата Ровенщины: избивали подчиненных и имели наркотики (ВИДЕО)



















Правоохранительные органы задержали главу Ровенского областного ТЦК Сергея Луцюка. В сеть попало видео с телефона, где зафиксирован инцидент избиения битой своего подчиненного и разговор о наркотиках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание УП.



Задержание руководителя Ровенского областного ТЦК. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований сообщило, что представители ДБР 26 июля провели серию обысков руководителей ТЦК. Таким образом спецслужащие обнаружили один из телефонов, на котором зафиксировано избиение битой подчиненного, которое осуществлял председатель военкомата Ровенщины. Кроме того, ДБР нашло саму биту и еще 8 пакетов белого вещества, вероятно наркотиками.

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Опубликовано видео от ДБР, где руководитель Ровенского областного ТЦК Сергей Луцюк избивает подчиненного можно посмотреть ниже:

По информации ДБР, инцидент с избиением произошел после того, как руководители Ровенского ТЦК узнали, что их подчиненный планирует разоблачить незаконную деятельность офицеров.

Издание УП утверждает, что глава Ровенского областного ТЦК наносил удары по военнослужащему, а руководитель районного ТЦК снимал на телефон процесс избиения подчиненного.



После обысков чиновники были задержаны. Руководитель районного ТЦК, у которого обнаружили психотропные вещества, подозревается в незаконном хранении наркотических веществ, что предусматривает наказание до 10 лет и конфискацию имущества. Сергея Луцюку вынесли подозрение, что касается превышения служебных полномочий в условиях военного положения, которое карается лишением свободы до 12 лет.

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