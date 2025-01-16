За удаление материала о закупке мин времен Второй мировой предлагали деньги редакции "Эспрессо"

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Slava Kot
13 января на сайте "Эспрессо" была опубликована колонка военного эксперта Сергея Згурца "Дорогой раритет: почему Агентство Минобороны покупает противотанковые мины времен Второй мировой". В материале говорится о контракте Агентства оборонных закупок на приобретение сотен тысяч противотанковых мин M6A2 1941+ года производства по цене около 600 евро за единицу. Общая сумма контракта составляет более двухсот миллионов евро.
Мина M6A2. Фото из открытых источников
Публикация вызвала значительный общественный резонанс и широкое обсуждение из-за выявленных фактов закупки устаревшего вооружения по завышенным ценам. В материале также подняты вопросы технической пригодности этих боеприпасов и эффективности использования бюджетных средств.
После публикации в редакцию через посредников поступили предложения по финансовой компенсации за удаление материала с сайта.
Команда "Эспрессо" обратилась ко всем заинтересованным лицам, заявив, что любые предложения финансового вознаграждения за снятие публикаций с сайта бесперспективны и не рассматриваются принципиально. Как сообщили в издании, такие предложения являются пустой тратой времени, ведь редакция никогда не пойдет на компромисс со своими принципами и журналистскими стандартами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции бывшего военного на информацию о том, что Агентство оборонных закупок по согласованию с Министерством обороны законтрактовало крупную партию американских противотанковых мин М6А2 60-х годов в США.
Также "Комментарии" писали о 30 тысячах бракованных мин, которые поставили на фронт. Понес ли кто-нибудь ответственность.
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