За последние несколько месяцев пограничники зафиксировали уменьшение попыток незаконного пересечения границы, – Демченко

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы было зафиксировано в июле. Об этом он рассказал во время эфира телемарафона, передает УНН.

Пересечение границы. Фото: УНН

Демченко отметил, что незаконные попытки пересечения границы фиксировались даже во время Рождества и канун праздника, а пограничные подразделения ежедневно задерживали нарушителей, пытавшихся перейти границу незаконным путем. Он также добавил, что правоохранители разоблачают организаторов и пособий, способствующих таким нелегальным путешествиям. Однако, несмотря на эти попытки, все еще наблюдается положительная динамика уменьшения таких случаев, что было зафиксировано в последние дни. Этот тренд начался с августа и продолжается. В частности, даже в декабре количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось.

Демченко также отметил, что июль стал пиковым месяцем по количеству задержанных нарушителей. В этом году было разоблачено более 330 преступных групп, организовавших незаконные пересечения границы.

Вместе с тем он подчеркнул, что большинство таких попыток совершается через зеленый участок границы, за пределами пунктов пропуска. Однако даже через легальные пути, такие как пункты пропуска, ежедневно задерживаются лица, пытающиеся уехать из страны с поддельными документами. Это могут быть несколько человек в день – от двух до десяти.

По словам Демченко, наибольшее количество задержаний все еще фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, а наименьшее – на границе с Польшей.

Также напомним, что из-за попыток незаконного пересечения границы на участке реки Тиса за время военного положения погибли около 50 человек.

Портал "Комментарии" ранее писал, что В ГНСУ озвучили количество погибших при попытках нелегального пересечения границы.