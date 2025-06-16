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Языковой скандал в медиафутболе: выгнали того, кто напомнил о государственной

Языковой скандал в футбольном лагере: 16-летнего блоггера устранили после замечания Селезневу за русский язык

сегодня, 23:07
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Ткачова Марія

В футбольной среде разгорелся конфликт между 16-летним блоггером Ренатом Попружным (известным в TikTok как Renerpo) и бывшим игроком сборной Украины Евгением Селезневым. Во время одного из матчей Renerpo обратился к Селезневу с просьбой не разговаривать на русском языке. Это замечание вызвало неоднозначную реакцию.

Языковой скандал в медиафутболе: выгнали того, кто напомнил о государственной

Евгений Селезнев — sport.ua

Селезнев, которому сейчас 39 лет, ответил на украинском, подчеркнув, что владеет четырьмя языками, и с иронией уточнил, сколько лет его собеседнику. Услышав, что блоггеру 16, он сказал: "И ты меня будешь учить, на каком языке мне разговаривать?"

Реакция футбольного сообщества была мгновенной. Клуб Odesa Football Media Team, в который был привлечен Попружный, заявил о прекращении сотрудничества с ним. Публично принесли извинения Селезневу и назвали поведение Renerpo "пиаром на языковом вопросе".

Несмотря на это, уже на следующий день Селезнев начал общаться на украинском с молодыми игроками — в новом видео он обращается к команде на государственном языке. Но инициатор этого языкового поворота — подросток-блогер — остался без места в команде.

Отметим, что Селезнев в 2016 году выступал за российскую Кубань, уже после начала агрессии РФ против Украины. За национальную сборную Украины он сыграл 58 матчей и забил 11 голов.

Ситуация вызвала оживленные обсуждения в соцсетях. Часть пользователей поддерживает парня, называя его смелым. Другие считают, что подобные замечания неуместны в публичном пространстве. Но одно очевидно: языковой вопрос снова стал триггером в обществе и теперь уже в футбольной форме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Китай планирует вывести на тренировочный полет новейший беспилотник "Цзю Тянь" ("Высокое небо"), который может стать ключевым оружием в возможном нападении на Тайвань.



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Источник: https://www.instagram.com/p/DK8-KVVMK6p/?igsh=OGdxZDNiNmN3YXBv
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