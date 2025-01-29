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Высокого чиновника КГГА подозревают в безосновательном оформлении инвалидности

Он передал поддельные документы в одну из киевских больниц, что послужило основанием для направления заключения в МСЭК.

сегодня, 13:47
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Клименко Елена

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили новую схему уклонения от мобилизации, связанную с Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

Высокого чиновника КГГА подозревают в безосновательном оформлении инвалидности

Фото: из открытых источников

По материалам дела первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в фальшивом оформлении инвалидности 2 группы. Этот поддельный документ позволил ему избежать призыва и получать регулярные социальные выплаты, предусмотренные для лиц с такой инвалидностью.

В течение 2023-2024 годов чиновник незаконно получил 170 тысяч гривен компенсации за якобы "частичную потерю трудоспособности".

Далее он передал поддельные документы в одну из киевских больниц, что явилось основанием для направления заключения в МСЭК. В ходе следственных действий были найдены материалы, подтверждающие фальшивость поданных им документов.

Чиновнику сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за подделку документов и использование поддельных материалов Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также проверяется возможность причастности к этой схеме других чиновников. процессуального руководства Киевской городской прокуратуры

Портал "Комментарии" уже писал, что Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал мужчину, который поддел удостоверение личности с инвалидностью и пытался выехать за границу с фальшивым документом. За это преступление ему назначен штраф в размере 13 600 грн. Решение суда было принято в декабре 2024 года. Мужчину лишили поддельного документа, но ограничения по мере пресечения не применили.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-i-natspolitsiia-vykryly-odnoho-z-topposadovtsiv-kmda-yakyi-zrobyv-sobi-feikovu-invalidnist
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