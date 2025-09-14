Врач оставил пациента без сознания во время операции, чтобы заняться сексом с медсестрой

Британский анестезиолог Сухайл Анджум оказался в центре скандала из-за секса с медсестрой. Он был обвинен в том, что оставил пациента под наркозом, чтобы вступить в половую связь с коллегой на работе. Инцидент произошел в больнице Теймсайд города Эштон-андер-Лайн, и теперь рассматривается местным судом.

Врач занялся сексом медсестрой во время операции. Фото иллюстративное

По материалам слушания Анджум был ответственным анестезиологом во время пяти операций 16 сентября 2023 года. В ходе третьей процедуры он оставил пациента под наркозом с коллегой, объяснив это "перерывом для отдыха". Как выяснилось, на самом деле врач пошел в другую операционную для секса с медсестрой, где их застала другая медсестра.

Медсестра рассказала, что увидела свою коллегу в одежде, спущенной до колен, а врача в тот момент, когда он поправлял свою одежду. После этого она сообщила об инциденте руководству.

"Медсестра Н.Т. была шокирована и быстро прошла через операционную к выходу. Доктор Анджум вернулся в операционную пять и отсутствовал около восьми минут, прежде чем вернуться", — говорится в заявлении суда.

Представитель Генерального медицинского совета Великобритании заявил, что хотя пациент не пострадал и операция завершилась без осложнений, поведение Анджума представляло серьезный риск. Сам врач признал факт сексуального контакта с медсестрой, назвав это "однократной ошибкой".

"Это было, мягко говоря, довольно позорно. Я могу винить только себя. Я подвел всех, не только своего пациента и себя, но и доверие и то, как это выглядело. Я подвел своих коллег, которые проявляли ко мне большое уважение", — сказал врач, имевший секс с медсестрой в больнице.

Анджум объяснил, что инцидент произошел во время "чрезвычайно стрессового периода", связанного с тяжелыми родами его жены, во время которого они не смогли найти "общий язык". По словам врача, это событие негативно повлияло на его "личную жизнь, психическое здоровье, а также на работу в больнице".

После курьезного случая Сухайл Анджум оставил работу в больнице Теймсайд в Великобритании и переехал в Пакистан. В настоящее время врач надеется вернуться в Великобританию и возобновить практику, однако суд должен принять решение о профессиональной пригодности врача.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что менеджер борделя назвала "глупые" ошибки мужчин, из-за которых их ловят на измене.

Также "Комментарии" писали, что врач предупреждает о запрете заниматься сексом в одном конкретном месте.