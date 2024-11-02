Война за ритуальный бизнес в столице: обнародован скандальный фильм



















В сети обнародован фильм о борьбе за похоронный бизнес в столице. Авторы материала утверждают, что этот рынок в Киеве захватили структуры, подконтрольные руководству столицы.

Кадр из фильма о похоронном бизнесе в Киеве

Они настаивают, что в течение длительного времени руководящие лица и структуры скрывают информацию по этой теме. При этом авторы сюжета связывают передел рынка с мэром Киева Виталием Кличко и его ближайшим соратником, одним из руководителей партии "Удар" Артуром Палатным.

Ситуацию в видео комментирует руководительница и владелица компании "Петр Великий" Алла Ландарь. Это предприятие оказывает ритуальные услуги в столице с 1994 года. Ландарь заявляет о рейдерстве.

На скандальные обвинения никто из упомянутых руководителей столицы еще не отреагировал.

Авторы фильма обращаются в НАБУ, ГБР, Генеральную прокуратуру Украины, Нацполицию и СБУ с требованием отреагировать на факты, изложенные в сюжете.