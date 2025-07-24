23 июля в Киеве произошло ДТП на улице Михаила Бойчука, 6. Водитель Toyota Sequoia (номерной знак КА 8891 КО) проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем. По данным УНИАН, за рулем был известный волонтер Денис Кошельник.

Волонтер Денис Кошельник, который находился в СЗЧ, совершил «пьяное» ДТП – СМИ

Сообщается, что он в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией. Вел себя агрессивно, в связи с чем на него надели наручники, после чего он скрылся с места происшествия. Впоследствии его нашли в ТЦ "Гулливер", где и задержали.

Видео допроса Дениса Кошельника после ДТП обнародовали в одном из телеграм-каналов. На видео сам Кошельник подтверждает, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания он едва разговаривал, невнятно формулировал мнения, а объяснить свое состояние и причину употребления алкоголя за рулем не смог.

Правоохранители составили на него сразу несколько протоколов:

за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов;

за управление транспортным средством в состоянии опьянения;

за употребление алкоголя после совершения ДТП.

По совокупности этих правонарушений ему грозит лишение права управления транспортным средством сроком от 3 до 5 лет.

По сообщениям СМИ, ранее Денис Кошельник был объявлен в розыск за самовольное оставление воинской части и находился в розыске до момента совершения ДТП. А именно 7 апреля блогер скрылся из военного госпиталя, где находился после мобилизации, и перестал выходить на связь.

10 апреля он был официально объявлен в розыск по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части сроком более трех суток. По этой статье предусмотрено наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.

12 февраля 2025 года Дениса Кошельника мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

После прохождения военно-врачебной комиссии его направили в учебный центр для прохождения подготовки.

В конце марта Кошельник обратился к медикам с жалобами на состояние здоровья и получил больничный. Во время пребывания в госпитале он заявил о намерении обжаловать заключение ВЛК по поводу своей пригодности к службе. Через несколько дней после госпитализации — исчез.

По информации правоохранительных органов, блогер самовольно покинул военный госпиталь и с тех пор скрывался.

Если проанализировать телеграм-канал блогера, видно, что с 9 апреля по 17 мая (период пребывания в СЗЧ) он вообще не публиковал никаких сообщений.

После задержания Дениса Кошельника доставили в отделение ГБР, так как он находился в СЗЧ.

Также напомним, что бывшая жена волонтера и блогера, участница шоу "Холостяк" Анна Павловна, в интервью Маричке Довбенко заявила, что средства, которые Кошельник собирал для ВСУ, он якобы проигрывал в игровые автоматы.