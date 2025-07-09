Заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка в эфире День.LIVE отметил, что только 7-9% громких скандалов с ТЦК оказались правдивыми, все остальное — фейки.

Военный: лишь несколько процентов скандалов с ТЦК оказались правдивыми, все остальное фейки

Он заявил, что атаки России на ТЦК — это продолжение старой тактики устрашения и информационных вбросов, направленных на деморализацию:

"Для того, чтобы тыловая часть не воюющей страны сказала: "Да, пошли вы все со своей войной, здаемся", — подчеркнул Швайка.

По его словам, россияне всегда будут искать среди украинцев слабые звенья — "тех, кто готов за $100 или $500 предать страну". И для таких должно быть жесткое и публичное наказание, чтобы другие даже не думали делать подобные вещи.

" Мы должны постоянно сшивать, соединять гражданскую и военную часть общества", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за последнюю неделю оккупанты ударили по пяти локациям, где размещены Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В связи с этим военные начали высказывать мнения, что это повлияет на мобилизацию в Украине, однако заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин заявляет, что влияние россиян как раз заключается в другом, что еще хуже.

"В России всегда очень успешно получалось работать в нашем инфопространстве. Играя на общественно чувствительных темах, усугубляя внутренние конфликты. Не думаю, что удары по зданиям ТЦК сильно влияют на общую мобилизацию. А вот на эмоции людей очень влияют, ведь тема работы ТЦК является едва ли не самой конфликтной на сегодняшний день.

Кац*пы рассчитывают на одобрение своих действий самими украинцами, тем самым еще больше разъединяя наше общество. И у них это неплохо получается, потому что положительные лайки под новостями о прилетах в ТЦК не только одни боты ставят", – отмечает Жорин.