Военные вышли на протест в Киеве: что требуют от власти

Российская пропаганда использует каждый повод для того, чтобы выдать манипулятивную информацию. Тиражируют заявления, что якобы в Киеве военные провели акцию протеста против Зеленского. В Центре противодействия дезинформации отметили, что вражеские Telegram-каналы распространяют ложную информацию, отмечают, что военные в Киеве призывают остановить войну.

Военные. Иллюстративное фото

Также российские пропагандисты распространяют ложную информацию, что якобы митингующие попытались построить палаточный городок, однако его снесла полиция, а участников акции протеста задержали.

В Центре противодействия дезинформации подтвердили, что военные действительно выходили на акцию протеста, однако требования защитников были другими.

"Митингующие призвали направлять больше ресурсов на нужды армии, поддержку ветеранов и развитие центров для военных. А среди ключевых требований – освобождение всех пленных", – говорится в сообщении Центра.

Аналитики ЦПД отмечают, что цель подобных информационных манипуляций враждебной пропаганды — дестабилизировать ситуацию внутри страны, создать иллюзию массового недовольства и подорвать единство украинского общества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространяется информация о том, что приложение "Резерв" якобы шпионит за пользователями. Вероятно, собирает данные пользователей и отслеживает их геолокацию.

В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию, отметив, что в Министерстве обороны эту информацию назвали фейком. ведомстве подчеркнули, что "Резерв+" не имеет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может самостоятельно проверить это в настройках, пояснили в ЦПД.



