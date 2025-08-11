Военные теряют терпение: нардепы навязывают украинцам очень вредную, но хорошо оплачиваемую повестку

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об ответственности за нарушение прав ЛГБТ.

Среди авторов проекта закона №5488 значится народный депутат Елена Шуляк. По ее словам, он усиливает ответственность за публичные призывы к насилию и распространению пропагандирующих жестокость и нетерпимость материалов, а также защищает людей от дискриминации по любому признаку. Документ поддерживают правозащитные организации, подчеркивающие его важность для защиты прав человека в Украине.

Шуляк подчеркнула: "Наши враги возводят свою "империю" на "скрепах" и ненависти. Они стремятся контролировать мысли и ломать тех, кто отличается. Мы же выбираем другой путь — путь уважения, прав человека и достоинства. Потому что победа — это не только фронт и оружие. Это еще и ценности, которые отделяют нас от них".

Нардепка убеждена, что этот законопроект — долгожданный шаг к стране, где достоинство человека важнее любых предубеждений. По ее словам, это показывает стремление к Евросоюзу не только на словах.

Военные отреагировали на инициативу народных депутатов. Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин отметил, что "очень эффективные" народные депутаты решили зарегистрировать самый важный для военного времени законопроект (об ответственности за нарушение прав ЛГБТ).

"Навязывание украинцам чужой и вредной (но хорошо оплачиваемой) повестки — это явно не то, чем должны заниматься депутаты сейчас. Было бы хорошо, чтобы вы перешли к действительно важным вопросам, например, защита прав военных. Или за решение проблем тех, кто защищает сегодня государство, не платят отдельно," — это неважно.

