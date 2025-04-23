logo

BTC/USD

93738.97

ETH/USD

1814.63

LTC/USD

84.49

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Военные не получили автомобили: где оказались авто, ввезенные для ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные не получили автомобили: где оказались авто, ввезенные для ВСУ

В Украину ввозили авто под видом гуманитарки: что произошло с автомобилями, ввезенными для ВСУ

сегодня, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине разоблачили очередную незаконную схему ввоза автомобилей для последующей продажи. Правонарушитель, чтобы не платить пошлину, ввозил в Украину автомобили и оформил их как гуманитарную помощь для ВСУ. В Бюро экономической безопасности сообщили, что завершили досудебное расследование по делу о незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи.

Военные не получили автомобили: где оказались авто, ввезенные для ВСУ

Авто. Фото БЭБ

Как выяснилось в ходе расследования, гражданин Республики Молдова в течение 2024 года незаконно ввез на территорию Украины 22 транспортных средства без уплаты таможенных платежей. В БЭБ отметили, что автомобили оформляли как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ, а в дальнейшем реализовывали за наличные деньги.

"При обыске на одной из автостоянок детективы БЭБ изъяли автомобиль, который злоумышленник пытался продать, документы на транспортные средства, денежные средства и мобильный телефон", — отметили в БЭБ.

Обвинительный акт был направлен в суд. Фигуранта обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное ему грозит наказание в виде штрафа от двадцати до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет", — уточнили в Бюро.

Напомним, в Хмельницкой области, как писал портал "Комментарии", один из городских голов "сэкономил" на закупке дронов — подрядчик поставил квадрокоптеры худшего качества, а глава горсовета "не заметил" этого.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/za-materialamy-beb-u-chernivetskii-oblasti-sudytymut-hromadianyna-moldovy-za-kontrabandu-avtomobiliv
Теги:

Новости

Все новости