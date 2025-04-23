Военные не получили автомобили: где оказались авто, ввезенные для ВСУ

В Украине разоблачили очередную незаконную схему ввоза автомобилей для последующей продажи. Правонарушитель, чтобы не платить пошлину, ввозил в Украину автомобили и оформил их как гуманитарную помощь для ВСУ. В Бюро экономической безопасности сообщили, что завершили досудебное расследование по делу о незаконном ввозе автомобилей под видом гуманитарной помощи.

Авто. Фото БЭБ

Как выяснилось в ходе расследования, гражданин Республики Молдова в течение 2024 года незаконно ввез на территорию Украины 22 транспортных средства без уплаты таможенных платежей. В БЭБ отметили, что автомобили оформляли как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ, а в дальнейшем реализовывали за наличные деньги.

"При обыске на одной из автостоянок детективы БЭБ изъяли автомобиль, который злоумышленник пытался продать, документы на транспортные средства, денежные средства и мобильный телефон", — отметили в БЭБ.

Обвинительный акт был направлен в суд. Фигуранта обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное ему грозит наказание в виде штрафа от двадцати до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет", — уточнили в Бюро.

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