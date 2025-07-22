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Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал

Пограничник торговал автомобилями, которые предназначались для военных

22 июля 2025, 19:49
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Недилько Ксения

Пограничник из Харькова продал легковые автомобили, которые благотворительные фонды завозили в Украину для нужд ВСУ. Сотрудники ГБР во взаимодействии с Государственной пограничной службой задержали его и сообщили о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал

Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал

По имеющейся информации, транспортные средства ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Впрочем, вместо передачи авто подразделениям ВСУ, их "присваивал" фигурант. В интернете он подыскивал клиентов, которым предлагал купить автомобили.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время продажи 3-х автомобилей, за которые он получил от покупателя 13,5 тыс. дол. США.

У пограничника были изъяты документы на авто, подтверждающие факт их ввоза в Украину как гуманитарную помощь. Кроме того, по месту жительства он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, среди которых: автоматы, гранаты, пистолет, тысячи патронов разного калибра.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к торговле гуманитарными автомобилями.

Пограничнику доложено о подозрении за продажу предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пограничники обнаружили автомобили, которые были угнаны в странах Европейского Союза.

Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал - фото 2
Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал - фото 3
Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал - фото 4
Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал - фото 5
Военные не получали необходимые автомобили из-за харьковского пограничника: что он сделал - фото 6



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