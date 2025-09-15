Военные бьют тревогу из-за планирования госбюджета-2026

Бывший командир полка "Азов" и ныне военнослужащий Максим Жорин обратил внимание, что в представленном правительством проекте государственного бюджета на 2026 год отсутствуют положения о повышении зарплат для украинских военнослужащих.

Военные недовольны планированием бюджета в Украине

Неравенство со средней зарплатой



По словам Жорина, в официальных сообщениях говорится, что средняя зарплата в Украине в следующем году составит около 30 тысяч гривен, в то время как базовая зарплата военнослужащего останется на уровне 20 тысяч гривен. Это значит, что люди, взявшие на себя обязанность защищать страну в войне, будут получать ниже среднего уровня по стране.



Миф о "100 тысячах"



Отдельно Жорин остановился на тезисе о выплатах в 100 тысяч гривен, который часто используют в дискуссиях. Он подчеркнул, что такие суммы доступны далеко не всем. В Вооруженных силах есть большое количество категорий, которые даже теоретически не могут получить такое вознаграждение.



Речь идет, в частности, о:

• раненых бойцов, которые больше не способны выполнять боевые задания;

• инструкторов, круглосуточно занимающихся подготовкой новобранцев;

• военных, работающих в тылу и выполняющих другие важные функции.

Для этих категорий базовая ставка остается главным источником дохода и существенно отстает от средних показателей в стране.



Проблема мотивации



Жорин подчеркнул, что сейчас, когда добровольцев присоединиться к войску становится все сложнее, а действующие военные находятся в состоянии глубокой истощенности после полномасштабной войны, вопрос денежной мотивации становится критически важным.



Он призвал государство пересмотреть подход к финансированию армии, ведь без должной поддержки военнослужащих риски для обороноспособности страны будут только расти.



