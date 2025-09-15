logo

Главная Новости Общество Скандалы Военные бьют тревогу из-за планирования госбюджета-2026
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные бьют тревогу из-за планирования госбюджета-2026

Максим Жорин: в проекте бюджета-2026 не предусмотрено повышение зарплат военным

15 сентября 2025, 22:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший командир полка "Азов" и ныне военнослужащий Максим Жорин обратил внимание, что в представленном правительством проекте государственного бюджета на 2026 год отсутствуют положения о повышении зарплат для украинских военнослужащих.

Военные бьют тревогу из-за планирования госбюджета-2026

Военные недовольны планированием бюджета в Украине

Неравенство со средней зарплатой

По словам Жорина, в официальных сообщениях говорится, что средняя зарплата в Украине в следующем году составит около 30 тысяч гривен, в то время как базовая зарплата военнослужащего останется на уровне 20 тысяч гривен. Это значит, что люди, взявшие на себя обязанность защищать страну в войне, будут получать ниже среднего уровня по стране.

Миф о "100 тысячах"

Отдельно Жорин остановился на тезисе о выплатах в 100 тысяч гривен, который часто используют в дискуссиях. Он подчеркнул, что такие суммы доступны далеко не всем. В Вооруженных силах есть большое количество категорий, которые даже теоретически не могут получить такое вознаграждение.

Речь идет, в частности, о:

• раненых бойцов, которые больше не способны выполнять боевые задания;

• инструкторов, круглосуточно занимающихся подготовкой новобранцев;

• военных, работающих в тылу и выполняющих другие важные функции.

Для этих категорий базовая ставка остается главным источником дохода и существенно отстает от средних показателей в стране.

Проблема мотивации

Жорин подчеркнул, что сейчас, когда добровольцев присоединиться к войску становится все сложнее, а действующие военные находятся в состоянии глубокой истощенности после полномасштабной войны, вопрос денежной мотивации становится критически важным.

Он призвал государство пересмотреть подход к финансированию армии, ведь без должной поддержки военнослужащих риски для обороноспособности страны будут только расти.

Жорин подчеркнул, что сейчас, когда добровольцев присоединиться к войску становится все сложнее, а действующие военные находятся в состоянии глубокой истощенности после полномасштабной войны, вопрос денежной мотивации становится критически важным.

Он призвал государство пересмотреть подход к финансированию армии, ведь без должной поддержки военнослужащих риски для обороноспособности страны будут только расти.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5846
