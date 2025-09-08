Военнослужащий попал в большой скандал: на чем поймали

Правоохранители задержали 35-летнего военнослужащего, пытавшегося нажиться на желающих избежать службы. Как установили оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны, мужчина предлагал клиентам услуги по организации фиктивных документов и снятию с розыска.

Военнослужащий помогал уклонистам

По данным следствия, фигурант обратился к двум мужчинам и пообещал за $35 тысяч "решить" их проблемы. В пакет входило изготовление поддельных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, а также содействие в снятии одного из них из розыска за уклонение от мобилизации. Для убедительности он уверял, что имеет надежные связи в территориальном центре комплектования и военно-врачебной комиссии, поэтому легко организует нужные документы.

Делок настаивал на авансовом платеже и согласился действовать только после получения части средств. В рамках спецоперации правоохранители задокументировали факт передачи денег, а при получении второй части суммы – $32 тысяч – задержали его в процессуальном порядке.

Следователи уже сообщили военнослужащему о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 октября.

Расследование продолжается. Разоблачение проводилось во взаимодействии с управлением внутренней безопасности в Вооруженных силах Украины Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

