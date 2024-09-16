Военизированная охрана напилась и подралась в поезде: в Укрзализныце отреагировали

Пьяную и избитую военизированную охрану "Укрзализныци" пассажиры увидели в поезде, где сняли видео, распространившееся соцсетями, информирует портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

По словам очевидца, охранники подрались друг с другом. Вызванная полиция сняла их с поезда на станции в Стрые.

Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, немедленно будут уволены, сообщили в "Укрзализныце" после распространения данного видео.

"В настоящее время Укрзализныця проводит служебное расследование этого инцидента, работники отправлены на освидетельствование.

Укрзализныця просит прощения и подчеркивает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли.

Все причастные будут привлечены к ответственности" , – отмечают в ведомстве.













Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Из-за наводнений в Европе поезда "Укрзализныци" меняют маршруты

В Центральной Европе из-за наводнений изменены маршруты курсирования некоторых поездов, сообщает "Укрзализныця" по состоянию на утро, информирует портал "Комментарии".

Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Пик непогоды в Австрии ожидается сегодня-завтра, поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро завтра будут частично закрыты.

"Мы принимаем пассажиров, не успевших на свои рейсы из-за беспрецедентной непогоды, на ДРУГИЕ рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места!" – отметили в "Укрзализныце".

Как курсируют поезда – читайте по ссылке.