Военизированная охрана напилась и подралась в поезде: в Укрзализныце отреагировали

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Недилько Ксения
Пьяную и избитую военизированную охрану "Укрзализныци" пассажиры увидели в поезде, где сняли видео, распространившееся соцсетями, информирует портал "Комментарии".
Иллюстративное фото
По словам очевидца, охранники подрались друг с другом. Вызванная полиция сняла их с поезда на станции в Стрые.
Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, немедленно будут уволены, сообщили в "Укрзализныце" после распространения данного видео.
"В настоящее время Укрзализныця проводит служебное расследование этого инцидента, работники отправлены на освидетельствование.
Укрзализныця просит прощения и подчеркивает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли.
Все причастные будут привлечены к ответственности" , – отмечают в ведомстве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Из-за наводнений в Европе поезда "Укрзализныци" меняют маршруты
В Центральной Европе из-за наводнений изменены маршруты курсирования некоторых поездов, сообщает "Укрзализныця" по состоянию на утро, информирует портал "Комментарии".
Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.
Пик непогоды в Австрии ожидается сегодня-завтра, поэтому возобновление движения скоро не будет, вокзалы и метро завтра будут частично закрыты.
"Мы принимаем пассажиров, не успевших на свои рейсы из-за беспрецедентной непогоды, на ДРУГИЕ рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места!" – отметили в "Укрзализныце".
Как курсируют поезда – читайте по ссылке.
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