Во Львове соседи воюют с ветераном войны из-за пандуса: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Во Львове возник спор между жителями многоэтажки и семьей военного Сергея Власова, потерявшего ноги из-за ранения на войне. Проблема в том, что часть соседей не хочет установки пандуса, необходимого для передвижения Сергея.
Скандал во Львове: соседи против пандуса для ветерана войны
Сергей Власов служил в зоне боевых действий с 2014 года. В августе прошлого года в Донецкой области его тяжело ранили во время атаки дрона. Из-за этого военный потерял обе ноги, ему установили протезы. После реабилитации Сергей вернулся в обычную жизнь, но из-за травмы ему тяжело передвигаться без помощи.
Чтобы облегчить передвижение, он обратился в районную администрацию с просьбой установить пандус в подъезде дома по улице Выговского. В администрации поддержали просьбу, согласовали работы с главой ОСМД и приступили к монтажу.
Однако установка пандуса не всем жильцам понравилась. Часть соседей заявила, что не видит в нем нужды.
Некоторые жители даже начали угрожать, что демонтируют конструкцию самостоятельно. Другие высказывали претензии по размеру пандуса, считая его слишком большим и неудобным для прохода.
Железнодорожная районная администрация пояснила, что пандус отвечает всем техническим нормам, и его установка была согласована официально.
Сергей Власов и его супруга надеются, что ситуация разрешится мирно. Они уверены, что соседи со временем поймут, насколько важна доступность для людей с инвалидностью.
Читайте на портале "Комментарии" — В Житомирской области семья военнослужащего ВСУ, который получил тяжелое ранение и вернулся домой, стала жертвой рэкетиров. По данным прессцентра СБУ, в них домой ворвалась группа неизвестных, пытавшихся получить крупную сумму денег преступным путем, и даже угрожали убить семейную пару.
Новости