Во Львове соседи воюют с ветераном войны из-за пандуса: что произошло

Во Львове возник спор между жителями многоэтажки и семьей военного Сергея Власова, потерявшего ноги из-за ранения на войне. Проблема в том, что часть соседей не хочет установки пандуса, необходимого для передвижения Сергея.

Скандал во Львове: соседи против пандуса для ветерана войны

Сергей Власов служил в зоне боевых действий с 2014 года. В августе прошлого года в Донецкой области его тяжело ранили во время атаки дрона. Из-за этого военный потерял обе ноги, ему установили протезы. После реабилитации Сергей вернулся в обычную жизнь, но из-за травмы ему тяжело передвигаться без помощи.

"Ходить на протезах очень сложно. Поэтому дома я преимущественно пользуюсь колесным креслом, потому что так удобнее. Было бы здорово иметь возможность выехать на улицу, пройтись в сквер и просто выпить кофе с женой", — рассказал Сергей.

Чтобы облегчить передвижение, он обратился в районную администрацию с просьбой установить пандус в подъезде дома по улице Выговского. В администрации поддержали просьбу, согласовали работы с главой ОСМД и приступили к монтажу.

Однако установка пандуса не всем жильцам понравилась. Часть соседей заявила, что не видит в нем нужды.

Мы никогда не видели его на колесном кресле, почему этот пандус должен занимать столько места? Это неудобно", — возмущался один из соседей.

Некоторые жители даже начали угрожать, что демонтируют конструкцию самостоятельно. Другие высказывали претензии по размеру пандуса, считая его слишком большим и неудобным для прохода.

Как нам заносить мебель? Это просто посреди дороги! Надо было сделать маленький пандус, как в кафе, а не столь большой", — сказал другой житель.

Железнодорожная районная администрация пояснила, что пандус отвечает всем техническим нормам, и его установка была согласована официально.

Сергей Власов и его супруга надеются, что ситуация разрешится мирно. Они уверены, что соседи со временем поймут, насколько важна доступность для людей с инвалидностью.

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