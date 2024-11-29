Внутренняя безопасность СБУ должна проверить генерала Носача, — Тука

Заместитель скандального экс-главы главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артема Шило Андрей Носач может быть причастен к коррупционным схемам в НААН.

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Об этом сообщает издание "Факты".

Журналисты издания нашли высказывание экс-главы Луганской ОВА, блогера Георгия Туки в Facebook о том, что НАПК разоблачило чиновника на отсутствии в декларации элитной недвижимости в ЖК Джек Хаус, которую он оформил на тещу. Тука отметил, что стоимость жилья в элитном жилом комплексе начинается с $3000 за м3, соответственно, двухкомнатная квартира там стоит более $350 000.

"Именно такой „бонус“ в виде квартиры в „Джек Хаусе“ и двух паркомест и обнаружило НАПК у генерала СБУ Андрея Носача. НАПК выявило и отсутствие этого бонуса в декларации генерала, ведь счастливыми владельцами этого имущества стали жена и теща почтенного генерала. Перебравшись из Харькова в Киев, Андрей некоторое время плодотворно работал заместителем у пресловутого Артема Шило. Забыли уже? Это тот самый бывший заместитель Ермака, который вошел в СБУ и начал эффективно работать на Укрзализныце", — пишет блогер.

Он напомнил, что Артему Шило было объявлено подозрение в хищении 100 млн. гривен, и в апреле этого года он вышел из СИЗО под залог в 30 млн. грн.

Также Георгий Тука отмечает, что должностные лица СБУ могут быть причастны к махинациям с земельными участками, принадлежащими Национальной Академии Аграрных Наук.

"Проинформированные источники очень советуют также присмотреться к землям Национальной Академии Аграрных Наук, которые исчезают просто невиданными темпами. "Источники" уверяют, что и в "исчезновении" земель НААНУ не обошлось без "коперфильдов" из СБУ", — подчеркивает экс-председатель Луганской ОВА.

Кроме того, он отмечает возможность связи Андрея Носача с лидером Горловско-Енакиевской ОПГ Владимиром Манукяном и призывает службу внутренней безопасности СБУ обратить на это внимание.

"В СМИ сообщалось, что господин Манукян имеет энергетический бизнес в т.н. „ЛДНР“. С началом полномасштабного вторжения господин Манукян покинул территорию Украины. А „старший партнер“ Манукяна, „Армен Горловский“ (Армен Саркисян) вообще проживает в Москве и содержит подразделение „Арбат“, которое воюет против наших ребят. ГУР сообщало, что после смерти Пригожина, Саркисян возглавил систему рекрутинга бывшего Вагнера… Интересные персонажи в окружении генерала СБУ", — заключает Георгий Тука.

"Факты" сообщают, что по данным "Стопкора", Андрея Носача, известного в определенных кругах как "Форбс" и "Хобот", источники называют крестным отцом коррупции в Национальной академии аграрных наук. По странному стечению обстоятельств именно после прихода Андрея Носача в СБУ Харьковщины 7 лет назад НААН "потеряла" около 150 000 га земель, которые перешли в частные руки в виде отдельных наделов по 2—7 тыс. га.

Инсайдеры называют "прайсы", по которым земли выводили в аренду: от $100 за гектар за сезон (таким образом, с одного аграрного предприятия могло набежать до полумиллиона долларов за сезон). Если опираться на эти цифры, то ежегодные потери для государства от этой схемы достигали 20 млн долларов.

Кроме того, именно при каденции Шило и Носача в СБУ на агропредприятиях НААН внезапно начали чаще менять руководителей (если раньше в среднем это происходило раз в 5-7 лет, то после 2017 года — дважды в год).

"Инвестор платил средства за назначение своего руководителя, финансировал посевную кампанию, однако собирал урожай уже новый руководитель аграрного предприятия. В Великобурлукском районе, откуда родом Носач, было аграрное хозяйство "Красная Волна" (впоследствии "Пантелеймоновское"). Руководителя Рычика заменили кумой Носача — Сергеем Губановым. Через два года хозяйство было полностью уничтожено. Значительная часть сделок проводилась через Торговый дом при Академии", — сообщил СтопКору информированный источник на условиях конфиденциальности.