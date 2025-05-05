ru-пропаганда распространяет фейковые листовки от имени Украинского института национальной памяти с якобы просьбой к ветеранам прятать свои советские награды под одеждой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации, где подчеркивают, что это фейк.

«Ветеранов просят прятать свои советские награды под одеждой»: что известно

"Такой листовки не существует. Цель этой лжи — сформировать образ Украины как государства, которое "презирает ветеранов" накануне 9 мая, сакрализованной для России даты, которую она использует для мобилизации населения и оправдания войн. Ранее ru-пропаганда распространяла фейковые фото листовок с пропагандистскими лозунгами до 9 мая и символикой якобы расклеенными в Киеве", – отмечают в ЦПД.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупационный губернатор города Севастополь оккупированного Крыма Михаил Развожаев сообщил, что в городе не будут проводить парад в честь Дня Победы, это решение было согласовано с Министерством обороны РФ. Об этом пишет о кремлевском агентстве ТАСС, передает портал "Комментарии".

Парад 9 мая не будут проводить в Севастополе по соображениям безопасности. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил оккупационный губернатор Михаил Развожаев.

Так называемый губернатор Севастополя также напомнил, что акция "Бессмертный полк" пройдет в городе в онлайн-формате. Запланировано множество различных мероприятий, ориентированных на детей и молодежь, взрослых жителей города. Во всех муниципалитетах Севастополя также запланированы праздничные концерты.