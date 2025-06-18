Вершина цинизма: при закупке медоборудования для Института рака похитили более 231 млн гривен

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке медоборудования для Национального института рака, по которой было присвоено более 231 млн грн бюджетных средств, предназначенных для лечения онкобольных. По данным следствия, организатором преступления стал бизнесмен Герман Фисталь, фактически возглавлявший группу поставщиков из более 300 компаний. В преступную организацию входили служащие НИР и аффилированные фирмы, которые выигрывали тендеры.

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Схема заключалась в полном контроле за закупками: участники создавали имитацию анализа рынка, блокировали доступ конкурентам и манипулировали тендерами в пользу своих структур. Цены на оборудование завышали до 50%, а к цепям поставок добавляли иностранные компании, связанные с Фисталем, и меняли комплектацию для усложнения проверок.

В период 2021-2022 годов в рамках проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкозаболеваний в НИР" было присвоено более 231 млн. грн. Кроме Фисталя, подозреваемыми двое доверенных лиц, два служащих НИР и исполняющий обязанности директора института, который одновременно является депутатом областного совета.

Стражи порядка из 12 стран присоединились к расследованию, что помогло собрать международные доказательства. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники преступной организации.

Портал "Комментарии" уже писал, что Верховный Суд не разрешил закрыть дело "короля контрабанды" Вадима Альперина, в котором подозреваемой проходит сестра топ-чиновника НАБУ Александра Скомарова. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных расследований и источников в судебной системе.