Венгрия проводила военную разведку на западе Украины: Зеленский рассказал, что искали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерские спецслужбы искали информацию об украинских воинских частях в приграничной зоне, а также пытались узнать, где Украина развернула системы ЗРК С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью венгерскому изданию Válasz Online рассказал, что Венгрия пытается вмешиваться во внутренние дела Украины, проводя военную разведку. По словам президента, Орбан, возможно, не знает об этих случаях.

"Зачем было искать наши уязвимые места в украинско-венгерском пограничном регионе? Зачем венграм была информация о том, где мы там развернули зенитно-ракетную систему С-300? Ведь именно это их интересовало… И где размещены наши разные воинские части", — сказал Зеленский.

По словам президента, венгры проводили опрос, где пытались узнать мнение, что скажут жители Закарпатья о присутствии венгерских миротворцев на их территории.

После этого Зеленский обратился к представителям НАТО, чтобы узнать, просили ли они венгров осуществлять такую деятельность. В Альянсе сообщили, что не давали распоряжений Венгрии проводить военную разведку.

"Я президент страны, которая находится в состоянии войны – как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора, а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)", — сказал президент.

Как пояснил Зеленский, венгерская сеть начала создаваться в 2021 году, а военные вопросы поднимались в 2024 и 2025 годах. Последняя передача между агентами прошла в марте этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ впервые публично объявила о деятельности венгерских шпионов на территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что задержанный в Венгрии украинский "шпион" связан с партией Орбана.