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Недилько Ксения
Руководитель СБУ Василий Малюк выступил на встрече с G7, где прокомментировал сложившуюся ситуацию с НАБУ. Он отметил, что приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на государственные органы Украины. При этом СБ Украины действует исключительно в рамках закона и в интересах национальной безопасности нашего государства.
Василий Малюк прокомментировал скандал с НАБУ: «Будем помогать»
Глава Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк выступил на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев.
Глава спецслужбы поблагодарил страны-члены G7 за сотрудничество в течение полномасштабного вторжения и поддержку Украины в такое сложное, историческое время.
Также Василий Малюк добавил, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, Служба безопасности задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили беглого нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко, который, по версии следствия, оказал непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.
Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на вопросы о работе правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Напомним, что СМИ отмечают , что НАБУ превратилось в непрозрачную структуру с агентами ФСБ, а антикоррупционные активисты этого не замечают.