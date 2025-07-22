Руководитель СБУ Василий Малюк выступил на встрече с G7, где прокомментировал сложившуюся ситуацию с НАБУ. Он отметил, что приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на государственные органы Украины. При этом СБ Украины действует исключительно в рамках закона и в интересах национальной безопасности нашего государства.

Василий Малюк прокомментировал скандал с НАБУ: «Будем помогать»

Глава Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк выступил на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев.

"В условиях полномасштабной войны наличие агентов РФ в любом государственном органе сплошь неприемлемо. Для нас нет исключений, мы будем и дальше искоренять вражеское влияние где угодно. НАБУ необходимо очищаться от воздействия вражеских спецслужб. И мы будем дальше заниматься на этот раз с руководством Бюро, активно помогая им в этом", – отметил Василий Малюк.

Глава спецслужбы поблагодарил страны-члены G7 за сотрудничество в течение полномасштабного вторжения и поддержку Украины в такое сложное, историческое время.

Также Василий Малюк добавил, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, Служба безопасности задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили беглого нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко, который, по версии следствия, оказал непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.

"Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия произведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и подозрения. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте – соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом", – отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на вопросы о работе правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. И мы будем качественно выполнять нашу работу безотносительно того, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты", – отметил Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Напомним, что СМИ отмечают , что НАБУ превратилось в непрозрачную структуру с агентами ФСБ, а антикоррупционные активисты этого не замечают.