Василий Малюк: подозрение получили 64 чиновника МСЭК, отменены тысячи выводов об инвалидности

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Недилько Ксения
Служба безопасности в сотрудничестве с другими правоохранительными органами системно разоблачает масштабные коррупционные схемы в рядах медико-социальных экспертных комиссий. Так, в 2024 году по материалам СБУ 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены. Кроме того, по инициативе украинской спецслужбы отменено 4106 выводов об инвалидности, назначаемых на основании фиктивных документов.
Василий Малюк. Фото: СБУ
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк по итогам заседания СНБО.
"Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в том числе тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы. Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям", — подчеркнул Василий Малюк.
Так, среди прочего, СБУ разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.
В частности, в Харьковской области:
нейтрализована организованная преступная группа из 13 членов областного МСЭК. В ходе обысков у них изъято более 650 тыс. долларов.
Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с военного учета по состоянию здоровья.
В Ровенской области:
разоблачены еще 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации.
За деньги фигуранты оформляли для своих клиентов фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности.
Таким образом, чиновники получили более 350 тыс. долларов "прибыли".
В Николаеве:
разоблачена глава областной МСЭК, у которой обнаружено более 450 тыс. долларов, коллекция золотых изделий и три незадекларированных квартиры в Одессе.
Чтобы скрыть это состояние, чиновница "переписала" большинство имущества на своего сына – студента медицинского университета, который имеет российское гражданство.
В Закарпатье:
разоблачена глава областной МСЭК и три ее сообщника, которые за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с военного учета.
Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодняшний день эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц.
"Хочу подчеркнуть, что в противодействии незаконным явлениям в сфере деятельности МСЭК Служба безопасности тесно взаимодействует с Минздравом, а также с Нацполицией и ГБР. Мы совместно работаем над искоренением каких-либо проявлений коррупции в системе медико-социальных экспертных комиссий", — добавил Василий Малюк.
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