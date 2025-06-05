ВАКС следует распустить из-за Емельянова: адвокат Кравец объяснил причины

В органах государственной власти продолжают выявлять должностных лиц, вероятно нарушивших закон. Очередное громкое задержание провело Государственное бюро расследований 30 мая 2025 года. Задержан бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов после того, как он вышел из Печерского районного суда Киева.

Артур Емельянов. Фото из открытых источников

Емельянова, как пишет издание Telegraf, до задержания освободили из-под стражи, избрав при этом меру пресечения в виде личного обязательства.

По данным СМИ, вероятная причина задержания – возможная договоренность Емельянова с судьей Высшего антикоррупционного суда и с судьей Печерского суда о вынесении решения в его пользу.

В ВАКС отреагировали на ситуацию, назвав ее "попыткой давления и дискредитации суда", а также заявили о "недопустимости необоснованных публичных утверждений".









Уголовное производство по Артуру Емельянову, по данным СМИ, связано с подозрением в создании преступной организации и получении неправомерной выгоды в виде корпоративных прав. С декабря 2024 года судебные заседания проходили как в Печерском районном суде Киева, так и в Высшем антикоррупционном суде, где рассматривался вопрос о мере пресечения.

"Также ранее ВАКС сообщил об обнаружении технических средств контроля в жилье одного из судей — Владимира Дубаса. Отдельно был зафиксирован отказ этого судьи участвовать в дальнейшем рассмотрении дела по мере пресечения Емельянову", — пишет издание.









Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал громкое задержание Емельянова, отметив, что Высший антикоррупционный суд Украины нужно распустить, поскольку, по его словам, этот институт "превратился в механизм решения нужных решений" из-за теневых договоренностей.

Кравец отметил, что в сообщении ДБР говорится о возможном участии нескольких должностных лиц — судей, прокурора, следователя и, вероятно, адвокатов – в содействии выгодному решению. Официального подтверждения этих утверждений нет, стороны дел от комментариев преимущественно воздерживаются.









Издание напомнило, что в 2012 году Артур Емельянов и судья Хозяйственного суда Анатолий Ивченко были причастны к рассмотрению дела о взыскании долга в пользу Российской Федерации по обязательствам ЕЭСУ.

"В течение года в пользу России взыскали 38,6 млн грн. Ивченко сообщили о подозрении в государственной измене, однако Высший совет правосудия не дал согласия на его задержание. Емельянов был взят под стражу в мае 2025 года. Защита Емельянова отрицает все обвинения, заявляя о истечении сроков привлечения ответственности и аналогичных решениях в других юрисдикциях”, — говорится в сообщении., — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что судьи ВАКС вероятно "закрывают глаза" на возможные нарушения закона детективами НАБУ и прокурорами САП.







