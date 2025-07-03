В Запорожье офицер ТЦК "отмазал" от мобилизации 1,5 тыс. мужчин

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Кречмаровская Наталия
Сотрудники ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации. В Государственном бюро расследования сообщили, что разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. Схема была организована в одном из районных ТЦК и СП в Запорожье.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Отмечается, что по предварительным данным, только в 2024-2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин.
Схему разоблачили при расследовании одного из эпизодов, когда офицер отделения военного учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысячи долларов США за снятие с розыска после получения повестки.
Офицеру ТЦК и его сообщникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Также сотруднику ТЦК инкриминируют подлог официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Санкции этих статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Напомним: портал "Комментарии" писал о фейковом документе от Одесского ТЦК.