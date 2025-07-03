В Запорожье офицер ТЦК "отмазал" от мобилизации 1,5 тыс. мужчин

Сотрудники ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации. В Государственном бюро расследования сообщили, что разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. Схема была организована в одном из районных ТЦК и СП в Запорожье.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Отмечается, что по предварительным данным, только в 2024-2025 годах из-за незаконных действий должностных лиц мобилизации избежали более 1,5 тысячи мужчин.

"В основном работники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые попали в специализированную базу за неявку по повестке. Так, составлялся поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК. ДБР провело детальный анализ почти 5 тысяч административных материалов, составленных должностными лицами. В результате, по меньшей мере, 1,5 тысячи человек избежали мобилизации и не уплатили штрафы, именно по такой схеме”, — сообщили в ДБР.

Схему разоблачили при расследовании одного из эпизодов, когда офицер отделения военного учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысячи долларов США за снятие с розыска после получения повестки.

"После передачи средств чиновник составил фиктивный протокол об административном правонарушении без участия самого военнообязанного. На основании этого документа мужчину сняли с розыска якобы в связи с добровольной явкой в ТЦК, что позволило ему избежать мобилизации", — сообщили в Бюро.

Офицеру ТЦК и его сообщникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Также сотруднику ТЦК инкриминируют подлог официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о фейковом документе от Одесского ТЦК.