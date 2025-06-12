В Запорожье объявлены тендеры на ремонт памятников – глава ОВА в ярости

В прифронтовом Запорожье объявлен тендер на ремонт памятнику "Авиаторам" на 2,5 миллиона гривен. Такие расходы глава ОВА Иван Федоров назвал несвоевременнымы. Об этом он сообщил публично в своем Telegram-канале, отметив, что областная рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендует районной администрации Запорожского городского совета по Вознесеновскому району отменить тендер на ремонт этого памятника в Запорожье.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Постамент, стоявший десятки лет, точно выдержит до конца войны. А 2,5 миллиона гривен, запланированные на ремонт, более целесообразно направить на оборону и безопасность. PS. В ближайшее время предложу руководителям районных администраций провести выездное совещание в прифронтовом Орехове или Гуляйполе, где мы подискутируем о целесообразности расходования средств на памятники", – отметил Федоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове на ремонт сквера потратят 37 миллионов гривен. Харьковский журналист Павел Федосенко, мобилизовавшийся в ряды НГУ, отмечает, что тратить почти миллион долларов во время войны на сквер – это преступление.

"А еще это, конечно, история о выборах. Потому что в Харькове до сих пор существует спрос на "это же красиво" и "пластиковые цветы помогают не сойти с ума". И я уверен, что некоторые до сих пор охотнее проголосуют за клумбы, чем за дроны. Но ведь бл *ть. Хочешь задабривать электорат – так почему не делать это с пользой для города? Почему, например, не вложить эти деньги в защиту Харькова? Закупить крылья, которые могут сбивать "Шахеды", за городские средства обучать операторов из числа ПВОшников и всех желающих, возможно даже создать какое-то "муниципальное" ДФТГ именно под эти задачи (это же лучше, чем в**бывать миллионы в коммунальный футбольный клуб, нет?). И я прямо уверен, что люди не будут против. Банально потому, что для многих фронт — он где-то там далеко, а летящий тебе на голову "Шахед" — к сожалению, каждый день очень близко", – пишет Федосенко.