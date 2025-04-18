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В ВР требуют отменить неоднозначное событие в Киеве: реакция соцсетей поразила

Нардеп назвал аморальным проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Страстную пятницу

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Киеве на Страстную пятницу – это, скорее, не вопрос прав человека, а намеренная провокация. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В ВР требуют отменить неоднозначное событие в Киеве: реакция соцсетей поразила

Фото: из открытых источников

По убеждению нардепа, проведение мероприятия в этот период является проявлением пренебрежения украинскими традициями, христианской верой и памятью о погибших на фронте, которые шли с молитвой.

"Для миллионов украинцев Страстная пятница — это день скорби, молитвы и тишины. Игнорировать это значит проявлять неуважение", — заявил Гончаренко.

Он также призвал устроителей перенести дату фестиваля.

"Ничего страшного не произойдет, если Лачен со Стерненко просмотрят фильмы позже", – добавил он.

В комментариях под публикацией депутата украинцы высказали разные мнения. Часть поддержала идею переноса фестиваля из-за его совпадения с пасхальными праздниками, другие подчеркнули, что Украина является светским государством, где свобода выражения не должна быть ограничена религиозными датами. Одна из пользователей отметила, что о фестивале узнало подавляющее большинство именно благодаря этому сообщению, намекая на ограниченную информированность общественности к тому моменту.

В ВР требуют отменить неоднозначное событие в Киеве: реакция соцсетей поразила - фото 2

Некоторые комментаторы также обратили внимание, что упоминать других лиц, в частности Лачена и Стерненко, было некстати.

В ВР требуют отменить неоднозначное событие в Киеве: реакция соцсетей поразила - фото 3


Напомним, что решение провести квир-кинофестиваль Sunny Bunny в совпадающий с Пасхой период – одним из самых уважаемых праздников в Украине – вызвало активные дискуссии в социальных сетях. Особенно эмоционально отреагировали верующие, которые восприняли это как неуважение к религиозным традициям, хотя есть и те, кто не видит в этом никакой проблемы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 18 по 25 апреля в Киеве состоится кинофестиваль SUNNY BUNNY, показывающий квир-кино. В главную программу фестиваля международного конкурса вошли полнометражные игровые фильмы на квир-тематику со всего мира.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/46571
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