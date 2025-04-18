В ВР требуют отменить неоднозначное событие в Киеве: реакция соцсетей поразила

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Киеве на Страстную пятницу – это, скорее, не вопрос прав человека, а намеренная провокация. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Фото: из открытых источников
По убеждению нардепа, проведение мероприятия в этот период является проявлением пренебрежения украинскими традициями, христианской верой и памятью о погибших на фронте, которые шли с молитвой.
Он также призвал устроителей перенести дату фестиваля.
В комментариях под публикацией депутата украинцы высказали разные мнения. Часть поддержала идею переноса фестиваля из-за его совпадения с пасхальными праздниками, другие подчеркнули, что Украина является светским государством, где свобода выражения не должна быть ограничена религиозными датами. Одна из пользователей отметила, что о фестивале узнало подавляющее большинство именно благодаря этому сообщению, намекая на ограниченную информированность общественности к тому моменту.
Некоторые комментаторы также обратили внимание, что упоминать других лиц, в частности Лачена и Стерненко, было некстати.
Напомним, что решение провести квир-кинофестиваль Sunny Bunny в совпадающий с Пасхой период – одним из самых уважаемых праздников в Украине – вызвало активные дискуссии в социальных сетях. Особенно эмоционально отреагировали верующие, которые восприняли это как неуважение к религиозным традициям, хотя есть и те, кто не видит в этом никакой проблемы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 18 по 25 апреля в Киеве состоится кинофестиваль SUNNY BUNNY, показывающий квир-кино. В главную программу фестиваля международного конкурса вошли полнометражные игровые фильмы на квир-тематику со всего мира.
Новости