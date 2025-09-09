В сети распространяют фото, где ребенка якобы заставляют сидеть спиной к классу за табличкой "разговаривает на русском". Этот снимок представляется как доказательство существования так называемых языковых патрулей в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

"В украинских школах действуют языковые патрули": что известно

На самом деле, подобного явления в украинских школах не существует, а фото имеет признаки фальсификации.

"Это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычных в Украине. Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней розни", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропаганда России активно распространяет сообщения, будто украинские военные в Купянске располагаются в школе, где одновременно учатся дети, которых они якобы используют как "живой щит". Об этом пишет Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

Никаких подтверждений этому российские медиа не дают, ссылаясь исключительно на слова одного из российских оккупантов.

"Такие сообщения являются типичной ложью кремлевской пропаганды и не имеют ничего общего с реальностью. В текущем учебном году, как и в предыдущем, занятия в купянских школах проходят исключительно в онлайн-формате. Цель этой дезинформационной кампании — дискредитировать ВСУ и спровоцировать раскол и конфликты между военными и гражданскими в прифронтовых районах", – отмечают в ЦПД.