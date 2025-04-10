В Украине растут протестные настроения: что происходит

Украинцы якобы выдвигают требования к власти остановить войну и согласиться на любые условия России. Такие фейки пытается распространять российская пропаганда с целью дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Флаг Украины. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации отметили, что фиксируют в инфопространстве очередную российскую дезинформационную кампанию. Относительно методов, используемых российскими пропагандистами, отметили, что действуют через социальные сети.

"Прежде всего, в соцсети ТиkТоk распространяются фейки о якобы протестных акциях в Украине с требованиями "остановить войну" и согласиться на "мир на любых условиях", а также призывы присоединиться к этим протестам", — отметили в ЦПД.

При этом отметили, что в роликах пропагандисты РФ используют видео с акций в Киеве, которые на самом деле собирались в поддержку украинских военнопленных. Чтобы сфабриковать видео — на записи только наложили посторонние аудиодорожки со скандированием "Нет войне".

"Распространяя такие фейки, Россия пытается спровоцировать раскол в украинском обществе и взорвать нашу страну изнутри. Доверяйте только верифицированным источникам информации", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", хочет выставить операцию ВСУ в Курской области в максимально выгодном для себя свете. В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда пытается изменять характер дезинформационной кампании о якобы "зверствах ВСУ на Курщине", чтобы увеличить ее охват. Теперь начали рассказывать об ужасном положении жителей Курской области.



