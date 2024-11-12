В Третьей штурмовой выступили против ЛГБТ-пропаганды

В ЛГБТК+ сообществе столицы "КиевПрайд" объявили о мероприятиях квир-пропаганды, который состоится в формате фестиваля в следующие выходные, 23 и 24 ноября.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Квир (англ. Queer) — общий термин на обозначение ЛГБТК+, то есть людей, не являющихся гетеросексуальными или цисгендерными.

Целью организаторов является благотворительный образовательный фестиваль, в рамках которого проведут лекции на тему квирности и другие активности.

На это мероприятие отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Максим Жорин, который отметил, что в условиях, когда в Украине идет большая война, когда гибнут люди, когда массово выезжают заграницу – нам нужны здоровые ценности.

"Считаю, что украинское общество должно более однозначно реагировать на лгбт-пропаганду (никто уже не стесняется признавать, что это именно пропаганда), которая, наконец, должна быть вообще запрещена на законодательном уровне. Потому что в ее основе лежат вредные — даже более разрушительные — принципы для будущего нации", – подчеркнул майор ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал:

ЛГБТК+ прайд провели в Харькове: кто высказался категорически против

15 сентября состоялся уже шестой в истории марш ХарьковПрайд. В этом году он проходил в формате АвтоПрайда. Об этом сообщили организаторы. напомнить о "необходимости обеспечения прав человека, а также международной поддержки для защиты и восстановления Харькова".

Организаторы объяснили, что выбрали такой формат, чтобы сделать марш как можно безопаснее в контексте вызовов полномасштабной войны.

"Нам нужно показать видимость, что в армии есть ЛГБТК+ люди. Приходящие на марш являются голосом тех, кто выполняет боевые задачи и тех, кого уже, к сожалению, с нами нет. Для нас очень важны законопроекты 9103 и 5488, ведь они делают наши права равными с другими" – говорит Влад, позывной "Сапсан", ЛГБТК+ военный.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин во второй раз высказался по поводу неуместности проведения подобных мероприятий в Харькове:

"Любые ЛГБТ-мероприятия, особенно сейчас — пробеги, марши, парады — максимально неуместная деструктивная х***ня. Еще и в Харькове, который постоянно, в том числе прямо сегодня, страдает от ракет и КАБов. Зачем это делают все эти ЛГБТшные организации давно понятны (нет, не для защиты прав). Непонятно, зачем все это разрешают местные власти", – написал Жорин.