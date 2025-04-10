В Сумах среди военных ВСУ распространяется неизвестная эпидемия: что известно

Российскую пропаганду поймали на распространении очередного фейка. Россияне пытаются посеять панику среди жителей приграничных населенных пунктов.

Военные. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности развенчали очередной российский фейк.

“Ложь: “в Сумах ввели карантинные меры из-за неизвестной эпидемии среди солдат ВСУ, которые возвращаются с линии боевого столкновения". Об этом якобы свидетельствуют открытки от имени Управления здравоохранения Сумского горсовета, тиражирующие прокремлевские ресурсы”, — пишет Центр.

Отмечается, что на самом деле заявлений об "эпидемии" или "карантинных мерах" нет ни на официальном сайте Сумского городского совета, ни в сообщениях Управления здравоохранения. При этом листовки российские пропагандисты сфотографировали таким образом, что точную геолокацию их распространения обнаружить невозможно. Информацию о вероятной угрозе в Сумах проверили расследователи "Укринформ".

О российском подлоге также свидетельствует неправильно указанный телефонный код города Сумы – вместо 0-542 написано 0-541. Проверка телефонного номера в Getcontact, который россияне напечатали в объявлении, не дала никаких результатов.

"Цель вброса — посеять панику среди гражданских и дискредитировать украинских военных", — объяснили в Центре намерение россиян.

Напомним, что украинцы, как писал портал "Комментарии", якобы выдвигают требования к власти остановить войну и согласиться на любые условия России. Такие фейки пытается распространять российская пропаганда с целью дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском инфопространстве фиксируют очередную российскую дезинформационную кампанию.



