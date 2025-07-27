В США заявили о "доказательствах", что Брижит Макрон была мужчиной

Первая леди Франции Брижит Макрон обратилась в американский суд с иском против скандальной блоггерши Кэндис Оуэнс, которая длительное время распространяет теории заговора о том, что Макрон якобы является трансгендерным лицом. В ответ американская блоггерша заявила о новых "доказательствах", что Брижит Макрон была мужчиной.

Брижит Макрон и Кэндис Оуэнс. Фото из открытых источников

Французские президентские супруги обвиняют Оуэнс в многолетней кампании унижения и распространения дезинформации, нанесшей репутационный ущерб на международном уровне. Иск на 219 страницах подан в суд штата Делавэр. В документе содержится требование о неопределенной денежной компенсации и других мерах правовой защиты.

Юридическая фирма Clare Locke, представляющая Макронов, отмечает, что подача иска стала "крайней мерой" после года безрезультатных попыток остановить действия блоггерши. Адвокат Том Локк заявил, что команда Брижит пыталась сотрудничать с Кэндис Оуэнс и посылала ей доказательства с опровержениями и призвала прекратить распространение ложной информации. Но эти просьбы были проигнорированы, поэтому настал момент сказать: "Довольно!"

Кэндис Оуэнс ответила на иск супруги Макрона агрессивным заявлением. Она назвала судебную жалобу еще одним доказательством своей теории заговора и пообещала битву в суде.

"Я полностью готова взяться за это сражение. От имени всего мира, я увижу вас в суде… Если вам нужны дополнительные доказательства того, что Брижит Макрон точно мужчина, то вот что происходит сейчас. Сама идея подачи иска является доказательством", – утверждает Оуэнс.

Напомним, что публично скандал разразился еще в январе 2025 года, когда Оуэнс поддержала теории заговора, годами распространяющиеся в правых и конспирологических кругах, якобы Брижит Макрон родилась мужчиной. Несмотря на многочисленные опровержения и отсутствие каких-либо подтверждений, Оуэнс продолжает публично распространять эти утверждения.

Впервые слухи о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (имя ее брата), берут свое начало в статье, опубликованной в 2021 году. Этот материал появился в издании Faits et Documents, известном своей склонностью к распространению теорий заговора и сенсационных историй. Там утверждалось, что Брижит Макрон якобы принял "фальшивое лицо" после смены пола, а приведенные фотографии, по утверждению авторов, невозможно было проверить на подлинность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дело о возможном изменении пола первой леди Франции вернется в суд после того, как предыдущий приговор был отменен.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядела Брижит Макрон в молодости. В сеть попали архивные фото первой леди Франции.