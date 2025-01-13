В сети критикуют Безуглую: назвала представителей ЛГБТ больными из научной точки

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что нет ничего против представителей ЛГБТ или людей с ожирением, однако указала, что их "состояние является отклонениями от нормы, или, с научной точки зрения, болезнями". В сети большинство критически отреагировали на заявления Безуглой.

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X решила поделиться своими мыслями по поводу переосмысления "квотного" бума на примере представителей ЛГБТ или людей с ожирением. По ее словам, "родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин — это состояния, сопровождающие человека в течение жизни" и если не лечить или не "корректировать свое состояние", то такое лицо проживет меньше.

"Человек с гомосексуальной ориентацией, вероятно, не сможет или не будет желать родить детей, а значит, может выпасть из процесса естественного отбора и передачи своей генетики следующим поколениям, включение в алгоритмы развития человечества на протяжении тысячелетий", — считает Безуглая.

В итоге народный депутат указывает, что "быть представителем ЛГБТ — это не норма, а психофизиологическое отклонение" и заключает, что выступает "против квот как явления".

В сети отреагировали на заявления Марьяны Безуглой, в том числе советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Что интересно, не так много людей можно встретить, считающих вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей", – пишет Литвин.

В ответ Безуглая написала Литвину "разуйте шефу глаза на бардак в армии с Сырским". Советник президента призвал народную депутатку не вмешиваться в дела, которые выходят за пределы собственной компетенции. На эти слова Безуглая коротко отреагировала вопросом: "Вы гей?".

Также на заявления Безуглой ответил ее коллега Дмитрий Гурин.

"Марьяно, принадлежность к ЛГБТ не является отклонением от нормы и наука по этому поводу совершенно однозначна. Не пиши больше таких глупостей, пожалуйста", — пишет нардеп.

К комментариям Безуглой также присоединилась украинская певица Александра Кольцова (Крихітка), которая призвала народную депутатку обратить внимание на другие темы, а вопрос оставить специалистам.

"Госпожа Марьяно, природа тысячи лет создает животных и людей, которых не привлекает противоположный пол. Переключите, пожалуйста, внимание на более разрушительные для общества темы — проблему насилия среди "здоровых", в частности по отношению к женщинам и детям. Оставьте антропологию ученым", – пишет Кольцова.

Также пользователи указывают, что "в эту игру можно играть в двоих":

"Белая кожа лишь у 15% популяции, то есть это не норма, а отклонения; женщины не родившие 3-х детей до 30 тоже отклонения, потому что человечество вымирает; люди ростом более 2-х метров или менее 160 см тоже отклонения, а не норма; женщины с 0-м размером груди — что это за мутация? Лысина у мужчин — это норма или отклонение? Достаточно путать статистическое определение нормы и вариативность биоразнообразия", – указывает пользователь с ником Ted S.

Под сообщением Безуглой также были и комментарии: "Так скоро выборы..."; "За подобное невежество должно существовать какое-либо наказание"; "Вас бы не было в парламенте, если бы не эти квоты"; "Вот это экспертиза, вам с Латыниной нужно вместе передачу вести"; "До последнего думал что она нормальная".

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Безуглая назвала два имени в замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.