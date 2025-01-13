В сети критикуют Безуглую: назвала представителей ЛГБТ больными из научной точки

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что нет ничего против представителей ЛГБТ или людей с ожирением, однако указала, что их "состояние является отклонениями от нормы, или, с научной точки зрения, болезнями". В сети большинство критически отреагировали на заявления Безуглой.
Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая на платформе X решила поделиться своими мыслями по поводу переосмысления "квотного" бума на примере представителей ЛГБТ или людей с ожирением. По ее словам, "родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин — это состояния, сопровождающие человека в течение жизни" и если не лечить или не "корректировать свое состояние", то такое лицо проживет меньше.
В итоге народный депутат указывает, что "быть представителем ЛГБТ — это не норма, а психофизиологическое отклонение" и заключает, что выступает "против квот как явления".
В сети отреагировали на заявления Марьяны Безуглой, в том числе советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
В ответ Безуглая написала Литвину "разуйте шефу глаза на бардак в армии с Сырским". Советник президента призвал народную депутатку не вмешиваться в дела, которые выходят за пределы собственной компетенции. На эти слова Безуглая коротко отреагировала вопросом: "Вы гей?".
Также на заявления Безуглой ответил ее коллега Дмитрий Гурин.
К комментариям Безуглой также присоединилась украинская певица Александра Кольцова (Крихітка), которая призвала народную депутатку обратить внимание на другие темы, а вопрос оставить специалистам.
Также пользователи указывают, что "в эту игру можно играть в двоих":
Под сообщением Безуглой также были и комментарии: "Так скоро выборы..."; "За подобное невежество должно существовать какое-либо наказание"; "Вас бы не было в парламенте, если бы не эти квоты"; "Вот это экспертиза, вам с Латыниной нужно вместе передачу вести"; "До последнего думал что она нормальная".
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Безуглая назвала два имени в замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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