В Ровенской области учитель ударил ребенка (ВИДЕО)

В Ровенской области учитель в одном из учебных заведений ударил мальчика. Перед этим педагог вел себя неадекватно, кричал на всех детей, бил по партам, а затем дал пощечину мальчику. Такое видео было опубликовано в местных каналах.

Скриншот из видео

Отмечается, что такая ситуация произошла в Березовском лицее. Кроме физического насилия, преподаватель еще применяет психологическое давление на школьников.

После удара на видео слышно, что мальчик заплакал.

Реакции полиции пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице разгорелся громкий скандал: в одной из школ ученики ко Дню влюбленных разыграли сценку, в которой избивают работника ТЦК. Соответствующее видео распространяется по сети.

В Дарницкой районной государственной администрации в Киеве отреагировали. Относительно ситуации, которая сложилась в ОШ №309, сообщили, что с целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, где ученики на школьном представлении продемонстрировали театрализованное избиение представителя ТЦК — управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. За результатами работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая.

Директор школы Ольга Тимошенко объяснила, что ученики без согласования со сценарием добавили импровизированную сценку, которая вызвала справедливое возмущение в обществе. По ее убеждению, ученики, создавшие сценку, не осознавали глубинных последствий такого поступка, считая это шуткой без негативного контекста.